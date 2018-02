Turčija iz zapora izpustila nemško-turškega novinarja

Izpustitev Yücela je bila za Nemčijo "nujna zadeva"

16. februar 2018 ob 12:53,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 14:07

Ankara,Berlin - MMC RTV SLO, STA

Iz zapora v Turčiji je bil izpuščen dopisnik časopisa Die Welt, nemško-turški novinar Deniz Yücel. Aretiran je bil pred letom dni. Turško tožilstvo zanj zahteva do 18 let zapora.

Novico o Yücelovi izpustitvi je Die Welt objavil na Twitterju, izpustitev pa je potrdila tudi nemška vlada. Yücel je bil v zaporu zaradi očitkov o terorizmu. Turški organi so proti njemu odredili preiskovalni zapor, sodišče pa je odredilo izpustitev po vložitvi obtožnice. V njej tožilstvo po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu zahteva od štiri do 18 let zapora zaradi širjenja "propagande za teroristično organizacijo" in "spodbujanja ljudstva k sovražnosti".

Po informacijah Die Welta v obtožnici niso zahtevali prepovedi potovanja za Yücela. "Nimamo nobenih namigov, da mora ostati v državi," je dejal odgovorni urednik Die Welta Ulf Poschardt. Tako pričakujejo, da ga bodo lahko kmalu sprejeli. Tudi nemška vlada predvideva, da bo Yücel lahko zapustil Turčijo. Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je namreč ob robu varnostne konference v Münchnu novinarjem potrdil, da bo lahko dopisnik po njegovih informacijah zelo kmalu zapustil Turčijo, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Neimenovani predstavnik nemškega zunanjega ministrstva je za nemško tiskovno agencijo DPA dejal, da je zdaj treba počakati na razvoj dogodkov v prihodnjih "minutah, urah". Zahvalil se je turškemu pravosodju in dodal, da si je Gabriel v zadnjih tednih "zelo prizadeval, da bi prispeval k rešitvi". Pri tem je tiskovni predstavnik ministrstva po več novinarskih vprašanjih zagotovil, da Gabriel ni sprejel nobenih "dogovorov" glede izvoza orožja in izpustitve dopisnika.

Yücela so izpustili dan po obisku turškega premierja Binalija Yildirima v Berlinu, kjer se je sešel z nemško kanclerko Angelo Merkel. Ta je po pogovorih dejala, da je na poti do normalizacije odnosov med Nemčijo in Turčijo še veliko ovir, čeprav imata državi tudi veliko skupnih interesov.

Zaprtje Yücela pomembna ovira med državama

V dalj časa napetih odnosih med Nemčijo in Turčijo je bila pomembna točka spora prav zaprtje dopisnika nemškega časopisa Die Welt. Nemška kanclerka je v četrtek turškemu premierju sporočila, da je to za Nemčijo "nujna zadeva".

Yildirim je v četrtek izrazil upanje, da se bo sodni proces proti Yücelu začel kmalu. Prosil je za razumevanje, da je novinar tako dolgo v zaporu, a je to po njegovih besedah posledica preobremenjenosti turških sodišč po poskusu prevrata.

B. V.