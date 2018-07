Vodja poljskega vrhovnega sodišča napoveduje boj proti prisilni upokojitvi

EU pritiska na Varšavo, ki vztraja pri reformi pravosodja

4. julij 2018 ob 09:12

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Vodja poljskega vrhovnega sodišča, Malgorzata Gersdorf, je napovedala nespoštovanje novega zakona, ki njo in več deset drugih sodnikov sili v upokojitev.

Zakon, ki je začel veljati v torek, namreč zahteva, da se sodniki vrhovnega sodišča upokojijo pri 65 namesto pri 70 letih, razen če ob svoji želji, da delajo dlje, dobijo soglasje predsednika. Za to soglasje sicer ne obstajajo merila, v zvezi z odločitvijo predsednika pa tudi ni mogoča sodna presoja.

65-letna Malgorzata Gersdorf se je v torek srečala s predsednikom Andrzejem Dudo in izrazila svoje nasprotovanje, a so iz predsednikovega urada pozneje sporočili, da bo sodnica prisiljena v pokoj ob polnoči, začasno pa jo bo zamenjal sodnik, ki ga je imenoval Duda, sicer zaveznik vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS).

A tiskovni predstavnik vrhovnega sodišča Michal Laskowski vztraja. "Načrti se niso spremenili. Gospa Gersdorf namerava priti na delo jutri," je dejal novinarjem. Malgorzata Gersdorf je po poročanju BBC-ja sicer reformo, po kateri se morajo sodniki in sodnice prej upokojiti, označila za "čistko vrhovnega sodišča, izvedeno pod krinko pokojninske reforme". V pokoj zakon sili do 40 odstotkov vrhovnih sodnikov.

Vodja sodišča, glasna kritičarka vladajoče stranke, pravi, da bi morala po ustavi ostati na položaju do leta 2020.

EU sprožil postopek

V ponedeljek je EU sprožil pravni postopek za ugotavljanje kršitev evropske zakonodaje zoper poljsko vlado, češ da zakon spodkopava neodvisnost pravosodja, v Varšavi pa zagotavljajo, da je namen sprememb boj proti korupciji in izboljšanje učinkovitosti vrhovnega sodišča ter zamenjava sodnikov, ki izvirajo še iz komunističnega obdobja pred letom 1989.

EU opozarja, da predsednik države ni dolžan pojasniti, zakaj kakšnemu sodniku ali sodnici ne dovoli nadaljevati dela po 65. letu in da se sodniki na odločitev ne morejo pritožiti. Evropska komisija je dala poljski vlada mesec dni časa, da poda svoj odziv na sprožitev pravnega postopka. Sledi drugi opomin ali obrazloženo mnenje. Če ni ustreznega odziva, je naslednji korak Sodišče EU-ja. Poljski zunanji minister Jacek Czaputowicz je dejal, da zakon velja. "Za zdaj je naše stališče to, da imamo prav," je dejal.

Podoben postopek proti Poljski so že pred časom sprožili tudi zaradi zakona o splošnih sodiščih. Ta primer so že predložili Sodišču EU-ja.

V sredo naj bi potekali protesti v podporo Malgorzati Gersdorf in drugim upornim sodnikom v bližini poslopja vrhovnega sodišča v Varšavi.

B. V.