Na testu: Mobilni telefon kot računalnik s Samsung DeX - obetavno z omejitvami

Deluje le z dragim telefonom

14. avgust 2017 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Največja ovira možnosti, da bi bil mobilni telefon lahko nadomestek za (prenosni) računalnik, je ravno velikost zaslona. Mobilni telefoni pač morajo biti manjši in lažji, saj so drugače preveč okorni za uporabo.

Proizvajalci zato že nekaj časa skušajo izdelati nekakšne vmesnike, ki bi omogočali povezavo mobilnih telefonov na večjih zaslonih (recimo Microsoft Display Dock). A vse te rešitve so pravzaprav samo "raztegnile" uporabniški vmesnik in operacijski sistem telefona na veliki zaslon. Težava je tudi v tem, da mnoge funkcije, ki so popolnoma običajne na osebnem računalniku, prek tovrstnih rešitev ne delujejo (programi, aplikacije).

Preprost za uporabo, a potrebuje kopico dodatkov

Tudi Samsung je izdelal takšno postajo, ki iz mobilnega telefona S8 naredi razmeroma zmogljiv računalnik, ki je presenetljivo preprost za uporabo. Toda Samsung DeX, kot se naprava imenuje, ima kar nekaj omejitev. Največja je dejstvo, da jo lahko (trenutno) uporabite le s telefonoma Samsung S8 in S8+. Druga omejitev je dejstvo, da brez miške in tipkovnice z njim nimate česa početi. Zaslon telefona se namreč po vstavitvi v Samsung DeX zaklene, tako da je vsaj miška nujna. Miško in tipkovnico lahko povežete prek dveh vhodov USB na sami napravi ali prek povezave Bluetooth. DeX je treba povezati tudi z monitorjem, in sicer prek povezave HDMI. Toda mnogi malo starejši monitorji imajo vhode VGA ali DVI, kar pomeni, da je treba dokupiti pretvornik. DeX ima še dva vhoda – za kabelsko povezavo na medmrežje in vhod USB-C, ki je namenjen priklopu polnilnika.

Dodatna težava je manko vhoda za slušalke, saj DeX nima zvočnikov. Lahko bi sicer priklopili slušalke v telefon, a je DeX zasnovan tako, da se telefon poveže prek vhoda USB-C, ki je čisto na dnu naprave, tam pa sta tako vhod 3,5 mm za slušalke kot reža zvočnika. Ko vam uspe najti vse te dodatne naprave in povežete telefon z DeXom, je zadeva precej bolj enostavna.

Aplikacije večinoma delujejo dobro

Zaslon telefona se zaklene, na monitorju pa se kmalu pokaže znano namizje, ki je celo oblikovano tako kot namizje Oken. Na levi strani spodaj je tipka za dostop do menija aplikacij, spodnja vrstica pa še prikaže obvestila, datum, uro, odstotek baterije in hitre nastavitve. Ker deluje na osnovi operacijskega sistema Android, je namizje podobno ChromeOS. Aplikacije delujejo večinoma dobro, čeprav nekatere niso prirejene za uporabo na večjem zaslonu. A za običajno rabo, kar pomeni brskanje po spletu, ogled videovsebin, pisanje dokumentov, pregled e-pošte in družbenih omrežij, so aplikacije ustrezno predelane. Tako recimo spletni brskalnik Google Chrome lepo odpre strani v običajni velikosti (ne prirejeni za mobilne telefone), za dokumente pa poskrbita Word in Excel. Do nekaterih spletnih družbenih omrežij ali spletnih storitev je bolje dostopati prek brskalnika, saj mobilne aplikacije bodisi ne delujejo (recimo Spotify), druge delujejo v mobilni verziji (Facebook, Instagram), nekatere pa samo kot mobilna aplikacija (Evernote). Za DeX prirejene aplikacije lahko snamete v Samsungovi spletni trgovini, a jih je trenutno zelo malo.

Samsung S8 je zelo zmogljiv telefon, kar se vidi šele, ko imate na namizju odprtih približno deset aplikacij, ki delujejo v ozadju, lepo vsaka v svojem oknu. Seveda mobilni telefon ni tako hiter kot pravi računalnik, a nekih hudih časovnih zamikov ni. Se pa zgodi, da občasno kakšna aplikacija zamrzne. Prav tako je treba vzeti v zakup, da so aplikacije in sam uporabniški vmesnik narejeni za uporabo s prsti, kar pri uporabi miške včasih povzroča preglavice (držanje tipke miške in premikanje po zaslonu recimo).

Samsung DeX je tehnološko dovršena naprava, ki iz mobilnega telefona dejansko naredi uporaben namizni računalnik. A najprej je treba kupiti enega najdražjih telefonov na trgu, nato dokupiti DeX, ki stane nekaj več kot 100 evrov in imeti na voljo cel kup tehnične periferije s primernimi vhodi. Na koncu je bolje kupiti dokaj zmogljiv prenosnik, ki ima vse to v enem kosu. Takšni vmesniki, kot je DeX, bi bili uspešni šele, če bi delovali s cenejšimi telefoni, a kaj takega ni za pričakovati.

Vladimir Milovanović