Visoki jubilej bo Radio Maribor obeležil s pestrim majskim dogajanjem na različnih prizoriščih na Štajerskem. Foto: Mediaspeed.net

V soboto, 11. maja, bo minilo natanko 74 let, odkar je iz središča štajerske prestolnice prvič začel oddajati Radio Maribor. Ob tej priložnosti bodo obiskovalci na Grajskem trgu v Mariboru med 10. in 13. uro lahko poskusili posebno rojstnodnevno torto, ki jo bodo pripravili dijaki Izobraževalnega centra Piramida. Za prijetno glasbeno vzdušje bo poskrbela vokalna skupina IL Divji. Praznovanju se bodo pridružile tudi mariborske legende, ki so zaznamovale regijo in radio v preteklosti.

Do konca maja se bo radijska ekipa s programskimi in promocijskimi aktivnostmi mudila tudi na Operni noči v Mestnem parku, ki bo potekala na več lokacijah na Štajerskem, na festivalu Ezl ek, dobrodelnem pohodu Koraki za korakce in mestnem pikniku. Več informacij o dogajanju lahko najdete na spletni strani radiomaribor.si in na Facebook strani Radia Maribor.

Radio Maribor je nastarejši radio v SV Sloveniji, a njegova prihodnost sloni na mladih. Foto: Mediaspeed.net

Radio Maribor je prve mesece pripravljal vsak dan približno tri ure programa, ki so ga poslušalci lahko spremljali ne le prek radijskih sprejemnikov, temveč tudi s pomočjo 50 zvočnikov v mestu, na katerega so še mesec dni pred tem padale zavezniške bombe. Od posredovanja prvih obvestil v povojnem času je prerasel v nepogrešljivega regionalnega dopisnika Radia Slovenija, ki pripravlja pomemben regionalni radijski program za Štajersko. Od leta 1985 ima Radio Maribor sedež v Regionalnem RTV-centru pod Pekrsko gorco, od koder pomembno sooblikuje javno dogajanje in podobo RTV Slovenija. Program odlikujejo kakovostne informativne oddaje in zahtevna lastna produkcija glasbenega in umetniškega programa.