Znana je deseterica finalistov spletnega izbora Ema Freš, ki so s svojo skladbo in nastopom prepričali glasovalce na spletni strani MMC RTV Slovenija in strokovno komisijo.

Na odru izbora za slovenskega predstavnika na Pesmi Evrovizije 2020 bo prostora le za dva od desetih finalistov spletnega predtekmovanja. Na finalnem izboru Ema Freš januarja 2020 bodo enega zmagovalca izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem, drugega bo z glasovanjem določila tričlanska strokovna komisija. Zmagovalca Eme Freš se bosta pridružila že uveljavljenim glasbenim izvajalcem in se kot novinca na slovenski glasbeni sceni potegovala za nastop na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije 2020.

Seznam finalistov EMA Freš

Spletno predtekmovanje Ema Freš je letošnja novost projekta Ema – Pesem Evrovizije. RTV Slovenija je z njim poskušala pritegniti pozornost mlajših izvajalcev, ki glasbo poslušajo in delijo predvsem na različnih družbenih omrežij (namig, veliko zanimivega najdete pod #emafresh). In odziv je bil dober. V sklopu spletnega glasovanja, kjer se je lahko iz enega IP naslova glasovalo le enkrat, smo prejeli več kot 30 tisoč glasov. Videovsebine, ki smo jih pripravljali, pa si je samo na spletu ogledalo več kot 135 tisoč gledalcev.



Vsi rezultati spletnega glasovanja in strokovne komisije bodo javno objavljeni po zaključku projekta Ema 2020.



Spletni izbor Ema Freš je na spletnem portalu www.rtvslo.si/ema-fres potekalo po sistemu izločevanja. Tekmovanje je spremljajo pet komentatorjev: pevec skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin, voditelj in animator Klemen Kopina, novinar in dober poznavalec Evrovizije Denis Živčec ter spletni "vplivnici" Maja Pinterič in Rebeka Tomc.

