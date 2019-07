Serija šestih oddaj o kulinariki Naj vam tekne!, kjer se bosta voditeljici Karin Sabadin in Erter Pust prepuščali poletnem kulinaričnem razvajanju na prepihu navdiha, spoštovanja tradicije in naravnih danosti bo na sporedu vsako soboto ob 18.10 na prvem programu TV Slovenija.

Kulinarična poletna oddaja Naj vam tekne! bo na sporedu šest sobot od 27. julija naprej ob 18.10 na TV SLO 1.

Na eni strani bo gledalce s svojimi dobrotami oplajalo morje, večen vir navdiha. Na drugi zelene doline in pobočja, žarek sonca, darovi narave za življenje in uravnotežena prehrana. Ob pomoči slovenskih kuharskih mojstrov bosta Karin Sabadin in Erter Pust izmenjaje kuhali in preizkušali, kako so v sodobni kulinariki uporabne užitne divje rastline, školjke, soška postrv in morske ribe. Predstavili bosta tudi pripravo tako imenovane »finger food« hrane ali hrane za en grižljaj in številne ideje, kako pripraviti in postreči hrano za piknike, poletna srečanja in razvajanja, ki si jih lahko privoščimo v toplih mesecih.

Z voditeljicama bodo v oddajah kuhali priznani kuharski mojstri: Matej Tomažič iz Majerije, David Bais iz Tegole v Padni, Matjaž Šinigoj iz hotela Perla v Novi Gorici, Filip Matjaž iz restavracije COB Portorož, Jernej Podpečan iz restavracije Kamin Belveder Hoteli in Slavica Smrdel iz hotela Union.

Da bodo oddaje še bolj zanimive, bosta voditeljici v oddajah klepetali tudi z različnimi gosti, kot so Dario Cortese, poznavalec užitnih divjih rastlin, Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za poslovno komuniciranje in bonton, Alen Šraj, sommelier tretje stopnje, Andreja Radin iz ribarnice na Markovcu, Mitja Petrič, školjkar iz Mytilusa, in Diana Avdič, cvetličarska mojstrica in članica Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije.

Karin Sabadin nas že vrsto let prebuja v priljubljeni jutranji oddaji Dobro jutro, ki se je v zadnjih sezonah razpotegnila tudi v (Dober) dan. Kuharski mojstri z različnih koncev Primorske so s svojim navdihom prevzeli ne samo gledalce, pač pa tudi Karin, ki najraje pripravlja ribe in druge morske jedi. Ustvarjalnost je njena sopotnica tudi ko razmišlja o novih projektih in televizijskih oddajah. Zadnja tri leta je kot voditeljica sodelovala pri Melodijah morja in sonca (Moderato cantabile — Spevno v MMS), pred leti na EMI – Tekmovanje za pesem Evrovizije, kjer je v green roomu čakala na rezultate z nastopajočimi, vodila je tudi dobrodelne koncerte Stopimo skupaj in je voditeljica izbora Osebnost Primorske.





Erter Pust je voditeljica koprskega dela oddaje Dobro jutro – Dober dan, kjer kot redaktorica primorskih vsebin deluje zadnjih pet let. »V moji družini smo se od nekdaj veliko družili ob hrani. Nona in nono sta več desetletij imela prvo gostilno v bližini koprskega pristanišča, zato sem že kot majhna deklica poskušala vse mogoče dobrote iz vseh koncev sveta,« pravi Erter, ki pa vseeno ni prava ljubiteljica kuhanja. Kot novinarka ustvarja tudi za informativni program Televizije Slovenija in za regionalni program koprske televizije. Energije za nove projekte ji ne zmanjka.

V galeriji so objavljene fotografije jedi, ki so jih skuhali kuharski mojstri in kuharska mojstrica v seriji šestih oddaj Naj vam tekne!

Kuharski mojster Matej Tomažič je doma na Majeriji v Slapu pri Vipavi, kjer si je ustvaril kuharski raj po svoji meri. Stari kamniti domačiji je vdahnil življenje pred 16-imi leti, zasadil bogat zeliščni vrt in nazadnje uredil prenočišča. Na Vipavskem so v pričakovanju prve učne poti v Sloveniji na temo užitnih divjih rastlin, Matej Tomažič pa še naprej ostaja močan vezni člen sredi zelene doline. Znanje je dolga leta pridobival pri Jošku Sirku v Krminu (La Subida) skupaj z Valterjem Kramarjem in Ano Roš (Hiša Franko). Dolga leta je tudi poučeval na Slovenskem deželnem zavodu za poklicno izobraževanje v Trstu in na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Na fotografiji z voditeljico in gostom Dariem Cortesejem, poznavalcem užitnih divjih rastlin. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Kuhrski mojster David Bais iz Tegole v Padni je mojster cateringa in pogostitev, za seboj ima pestro paleto banketov, ki jih je pripravljal za raznovrstne sprejeme, poroke in druge svečane priložnosti. David stavi na lokalne sestavine, veliko pozornosti je namenil najbolj dragocenemu gomolju na svetu – tartufu, iz katerega pripravlja tradicionalne jedi s sodobnim pridihom. Posebej izostren okus ima tudi za sladice, vrsto let je sodeloval na največji kulinarični prireditvi v Sloveniji, Sladki Istri, kjer je prejel več nazivov. Sedaj ga čaka povsem nov izziv, skupaj z Jakom Mankočem (Master Chef 2018) na noge postavlja svoj kulinarični raj v eni najbolj slikovitih istrskih vasi, Padni, ki slovi po vsem svetu po svojih večstoletnih oljčnih nasadih. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Kuharski mojster Matjaž Šinigoj je vodja kuhinj v centru Perla v Novi Gorici in se kuhanju posveča z vsem srcem. Odlikujejo ga izkušnje, predvsem pa velika predanost, neomajna natančnost in zavidanja vredna ustvarjalnost. Nenehno raziskuje, odkriva nove okuse in kombinacije ter jih preverja v praksi. Doma je v Taboru nad Dornberkom, zato iz bogatega kulinaričnega izročila domače Goriške črpa navdih za marsikatero kuharsko mojstrovino, s katero razvaja tudi najzahtevnejše goste Perlinih restavracij. Posebno pozornost skupaj s hišnim sommelierjem Alenom Šrajem namenjata tudi izboru vin. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Kuharski mojster Filip Matjaž ima kuhanje v krvi, saj je odraščal v stiku z gostinstvom in hotelirstvom. Nič nenavadnega zanj, da je predstavnik pete generacije, ki se v družini ukvarja z gostinstvom. Za razliko od očeta, ki je že tri desetletja predan temu poklicu, se je sam dela lotil po svoje. Najel je gostilno in si zadal cilj, da bo izučil čim več kakovostnih mladih kuharjev in natakarjev. Filip Matjaž pravi: »Starši so me od nekdaj spodbujali in mi nudili izvrstne pogoje za razvoj. Doma so me vedno spodbujali in razumeli, kljub temu da so imeli vedno polne roke dela.« Mladi nadobudni kuharski mojster je študij zaključil na portoroški Fakulteti za turizem, najlepše pa je, da je svoj konjiček spremenil v poklic. Sam si je zamislil interaktivno restavracijo Cooking Outside of the Box, ker si od nekdaj želi gostom predstaviti popolnoma drugačen, nov način uživanja v hrani in pijači. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Kuharski mojster Jernej Podpečan se je šolal v Celju in se hitro preizkusil tudi v praksi kot kuharski mojster. Navdih in znanje je našel v svetu; čarobna Islandija, prostrana Avstralija in Združene države Amerike so vanj vtisnile poseben kulinarični odtis. Zadnja leta je doma ob morju, veliko časa je preživel z lokalnimi ribiči in iz prve roke spoznaval čarobnost morja, različne morske dobrote so s časoma postale njegov zaščitni znak. Ribiči in izkušnje so ga naučile spoštovanja do vsakega ulova, tudi najbolj skromnega, ki ga večina noče uporabljati, sam pa se rad spoprijema prav s tovrstnimi izzivi. Jernej Podpečan zadnji dve leti ustvarja in razveseljuje domače in tuje obiskovalce v Restavraciji Kamin na Belvederju nad Izolo, od koder pogled seže vse do tržaškega zaliva. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Kuharska mojstrica Slavica Smrdel ima za seboj pisano paleto kulinaričnih izletov. Napisala je dve kuharski knjigi (Navdih in Jedi naših starih mam) in vrsto priročnikov za peko. Več kot 25 let prireja kuharske delavnice z različno tematiko; za otroke, odrasle, diabetike. Delovne izkušnje je pridobivala v Avstriji, kot vodja kuhinje je vrsto let delala v Postojnski jami. Zadnja leta ustvarja v centru Ljubljane, kot vodja kuhinje v Hotelu Central Union Hoteli, kjer so jo obiskovalci vzljubili tudi po zaslugi tematskih večerij; najprej je raziskala kulinarične poti Franka Sinatre in večere združila z glasbo. Od znanih Slovencev s področja glasbe je sodeloval maestro Mojmir Sepe. Slavica Smrdel že dve desetletji sodeluje z Regionalnim RTV-centrom Koper-Capodistria, zato je večer posvetila tudi kuharskim sopotnicam v oddaji Dobro jutro, Karin in Erter, ki sta večeru vdahnili okus Mediterana. Trenutno ustvarja in raziskuje vrednost vrtnic in drugih cvetlic v kulinariki. Na fotografiji z voditeljico in gostjo Diano Avdič, članico Društva ljubiteljev vrtnic Slovenije. Foto: RTV SLO/Alan Radin