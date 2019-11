Dušan Tomažič je eden najbolj prepoznavnih glasov med slovenskimi napovedovalci. Na to poklicno pot je pred dobrimi tremi desetletji stopil na Radiu Maribor, kjer je s svojim glasom in napovedovalskim znanjem poslej pomembno sooblikoval številne oddaje in program v celoti. Sodeloval je tudi pri mnogih vsebinah in projektih, povezanih z nacionalnim radiem.

Pozneje je radio zamenjal za televizijo, prav tako v Mariboru. Tudi tam je s svojim glasom pustil pomemben pečat zlasti kot interpret številnih dokumentarnih filmov.

Njegov prepoznavni govor odlikujeta odlična zborna izreka ter poglobljena, premišljena in dovršena interpretacija raznovrstnih besedil, zlasti najzahtevnejših. V njem se zrcalita nagrajenčeva široka razgledanost in kultiviranost, obenem pa ravno pravšnja mera izvirnega pristopa in ustvarjalnosti, saj navkljub mojstrskemu obvladovanju bralske obrti nikoli ne zdrsne v suhoparno rutino. Njegov glas poslušalci prepoznavajo kot prijetno domač, a kljub temu prodoren, njegovo interpretacijo kot dovršeno in natančno, a vseeno s pridihom osebnega.

Dušan Tomažič je znan kot mentor, ki je vzgojil številne radijske in televizijske govorce. Prav njemu gre tudi zasluga, da je po letih mirovanja ponovno obudil Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije.Zaradi vsega naštetega stanovsko društvo nagrado kristalni mikrofon za dolgoletne dosežke na napovedovalskem področju leta 2019 podeljuje Dušanu Tomažiču.



Ambrož Kvartič kot radijski in televizijski napovedovalec v slovenski medijski prostor prinaša svežo energijo. Dokazuje se kot vsestranski govorec, ki se dobro znajde v vseh govornih položajih. S presenetljivo lahkotnostjo interpretacijsko obvladuje raznovrstne žanre, kot govorni interpret je prijetno domač, sproščujoč, v vseh zvrsteh prepričljiv, mehak, obenem pa prodoren in duhovit. Sporočilnost besedila decentno nadgrajuje s stilno natančno umerjeno intonacijo, ki v kombinaciji z zborno izreko poslušalcu omogoča radiofonski užitek.