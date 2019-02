Odlikovanje je nagrada za njeno delovanje in zavzetost pri poglabljanju odnosov med Francijo in Slovenijo, saj je Manica J. Ambrožič, diplomirana francistka in novinarka, odigrala pomembno vlogo pri obveščanju slovenske javnosti o aktualnem političnem in družbenem dogajanju v Franciji. S svojim izjemnim poznavanjem francoskega jezika in francoske kulture je pomembno prispevala k promociji francoščine in Francije, s katero ohranja tesen stik.

Florence Ferrari, francoska veleposlanica v Sloveniji, je novinarko, voditeljico in odgovorno urednico Informativnega programa TV Slovenija Manico J. Ambrožič odlikovala z redom vitezinje nacionalnega reda za zasluge Francoske republike. Foto: Francosko veleposlaništvo v Sloveniji

Manica J. Ambrožič je ob prejetju odlikovanja dejala: »Zunanja politika in skrbno, analitično in poglobljeno spremljanje svetovnega dogajanja tudi z bogato dopisniško mrežo je ena od moči in prednosti slovenske javne televizije in radia. Odlikovanje francoske države so skovali predvsem moji novinarski tereni v Franciji, moje oddaje, reportaže, javljanja in analize v oddaje TV Slovenija, ki so nastali v Franciji. Nadomestila za dobro novinarstvo ni in vsako dobro novinarstvo pomeni tudi teren in sogovornike na terenu.«

Ob Francoskem veleposlaništvu v Sloveniji izreka iskrene čestitke Manici J. Ambrožič za prejeto odlikovanje vitezinje nacionalnega reda za zasluge, ki se podeljuje francoskim in tujim državljanom za zasluge na različnih področjih delovanja v dobrobit Francoske republike, tudi RTV Slovenija.