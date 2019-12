Portal Dostopno.si je še dostopnejši in preglednejši. Foto: Arhiv RTV SLO

Tematsko specializiran portal Dostopno.si, ki spremlja življenje oseb z različnimi oblikami invalidnosti, hkrati pa javnost ozavešča in opominja, da želijo invalidi doseči boljše razumevanje v družbi in se aktivno vključevati v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje, po petih letih delovanja vstopa v novo leto s prenovljeno oblikovno podobo. Še dostopnejša in preglednejša podoba portala bo omogočala lažje in hitrejše premikanje po spletni strani, veliko pozornosti pa so namenili tudi njeni funkcionalnosti in dostopnosti.

Portal Dostopno.si je v petih letih pridobil širok krog bralcev, gledalcev in poslušalcev. Uporabniki lahko na portalu preberejo članke s področja življenja, pravic, dela in vključevanja oseb z invalidnostjo v družbo, hkrati pa je portal tudi zbirališče vseh radijskih in televizijskih oddaj, ki vključujejo omenjene tematike v svoje vsebine, ter oddaj, ki so opremljene s posebnimi tehnikami dostopnosti. Na portalu so na ogled in v poslušanje na voljo oddaje z zvočnimi opisi in zvočnimi podnapisi, ki so v prvi vrsti namenjene ljudem z okvaro vida, oddaje s tolmačem v znakovni jezik ter oddaje s podnapisi za gluhe in naglušne gledalce. Portal omogoča tudi dostop do oddaj Prisluhnimo tišini, ki nastajajo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in so narejene v slovenskem znakovnem jeziku. Rubrika Napovedi pa je namenjena obveščanju o radijskih in TV-oddajah, osredotočenih na te tematike, in o oddajah, opremljenih s tehnikami dostopnosti.

Spletni portal Dostopno.si urejajo in pripravljajo v Službi za dostopnost programov RTV Slovenija, kjer, med drugim, uvajajo in razvijajo tehnike dostopnosti, kot so zvočni opisi in zvočni podnapisi, podnaslavljanje ter opremljanje oddaj s tolmačem v slovenski znakovni jezik, sodelujejo pri mednarodnih projektih, aktivni pa so tudi v Evropski radiotelevizijski zvezi (EBU), kjer sodelujejo v posebni skupini strokovnjakov za dostopnost (EBU Access Services Experts Group). Tesno sodelujejo tudi z invalidskimi organizacijami in društvi ter z javnimi institucijami, ki pokrivajo ta področja. Več informacij najdete na spletnem portalu Dostopno.si.