Knjižni sejem je bil izhodišče oddaje Studio ob 17.00, ki sta jo lani neposredno prenašala Prvi in Tretji program Radia Slovenija. Marko Golja je na Pisateljskem odru gostil Anjo Golob, dr. Stanislavo Repar in dr. Miho Kovača. Foto: Ivan Merljak

Program Ars bo neposredno prenašal že slovesno odprtje knjižnega sejma v torek, 26. novembra, ob 18. uri. Dan pozneje, v sredo, 27. novembra, bodo na Programu Ars v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev in Društvom slovenskih književnih prevajalcev ob 19. uri pripravili in prenašali Literarni večer in podelitev nagrade za najboljši prvenec in nagrade Radojke Vrančič za mladega prevajalca. Prireditev bo vodil Ivan Lotrič, z nagrajencema pa se bo pogovarjal Matej Juh.

Tretji dan sejma, v četrtek, 28. novembra, bo Program Ars na Pisateljskem odru pripravil raznovrsten program, ki ga bo povezoval Igor Velše.

V oddaji Arsov forum ob 14.05 se bo Blaž Mazi z gosti - Natašo Detič, Andrejem Blatnikom, Miho Kovačem in Samom Rugljem - pogovarjal o tem, ali v Sloveniji izdamo preveč knjig. Frankfurtski knjižni sejem je po dolgih letih prinesel val optimizma, prvič po letu 2012 so v Nemčiji opazili porast prodaje knjig. Častna gostja frankfurtskega sejma Norveška se je pohvalila, da 88 odstotkov državljanov in državljank prebere vsaj eno knjigo na leto, 100 založb na leto izda 5000 novih naslovov. Tudi Slovenci izdamo toliko knjig kot Norvežani, a le dobra polovica prebere vsaj eno knjigo letno. Slišimo lahko, da slovenske knjige večinoma niso zanimive, da jih je preveč, da so predrage ... Je res tako?

Program Ars in ZKP RTV Slovenija sta letos zasnovala zvočno zbirko Slovenski literarni klasiki in sodobniki. Prvi letnik, v katerem so izšli ob izidu prepovedana pesniška zbirka Ivana Cankarja Erotika, povest Frana Levstika Martin Krpan in kriminalni roman Tadeja Goloba Jezero, bodo ob 17. uri na Pisateljskem odru v pogovoru z Markom Goljo predstavili Mojca Menart, Branko Jordan, Tadej Golob in Alen Jelen in ob tem napovedali drugi letnik. Sodelovala bosta tudi igralka in vokalistka Vesna Pernarčič in kitarist Uroš Rakovec.

Tantadruj Cirila Kosmača je grenko-sladka novela o srčnih norčkih, ki živijo v svojem svetu, nedojemljivi za norosti navadnega sveta, in se dotakne skoraj vsakega bralca. Vedno znova odpira vprašanja o strpnosti in drugačnosti. V Literarnem večeru, ki ga je v sklopu Arsovega domačega branja pripravila Marjetka Krapež, bodo sodelovali: Domen Valič, Žan Koprivnik, Primož Pirnat, Eva Longyka Marušič, dijaki gimnazije Vič Mark Korošec, Maj Kastelic, Magdalena Radovanović in Erik Contreras Mencinger ter glasbenika - violinist Matija Krečič in Boris Magdalenc s čarobnim bobnom – hangom. Literarni večer se bo začel ob 18.45, po njem pa se bo Vlado Motnikar o Tantadruju pogovarjal z dijaki gimnazije Vič.

Vse tri dogodke si boste lahko ogledali tudi v video prenosu na Facebook strani Programa Ars.

Če pa vam čas ne dopušča obiska, ste vljudno vabljeni na frekvence 3. programa Radia Slovenija – Programa Ars. Več na Arsovi spletni strani.

Predstavitev knjige Performans-kritika: zasuk v odpravo umetnosti je delno potekala s pogovorom z avtorjem dela dr. Nenadom Jelesijevićem, ki ga je vodila Petra Tanko, delno pa prek uprizoritve performansa, v katerem so nastopali igralci Milan Štefe, Jana Zupančič in Ana Dolinar Horvat. Foto: Ivan Merljak