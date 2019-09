V tokratni akciji je najboljšemu ponudniku na voljo izjemen kos slovenske športne zgodovine, in sicer zmagovalna rdeča majica Primoža Rogliča z letošnje dirke po Španiji. Primož je majico podaril Botrstvu z namenom, da bi z izkupičkom lahko pomagali mladim športnim talentom iz vse Slovenije.

Rogličeva rdeča majica za pomoč otrokom iz projekta Botrstvo. Foto: SOJ RTV SLO

Podpisana rdeča majica, simbol zmage na dirki po Španiji, je bila na voljo za izklicno ceno 99 evrov, trenutna ponudba pa je 2019 evrov. Primož je namreč 99. kolesar v zgodovini, ki mu je uspelo osvojiti etapne zmage na vseh treh največjih tritedenskih kolesarskih dirkah – po Italiji, Franciji in Španiji.

Izkupiček dražbe bo brez slehernih odbitkov namenjen za razvoj mladih športnih talentov iz projekta Botrstvo.

Pravila dražbe rdeče majice Primoža Rogliča z dirke po Španiji 2019

– Dražba se začenja v torek, 24. septembra 2019, in poteka vsak dan od 7. do 17. ure po telefonu 01/475 2 202 oz. kadar koli po e-pošti: val202@rtvslo.si.

– Izklicna cena je 99 evrov.

– Na dražbi lahko sodeluje vsak, ki v uredništvu Vala 202 ob klicu oz. v elektronskem sporočilu poda podatke o identiteti in kontaktne podatke ter se strinja z vsemi določbami teh pravil.

– V javnih objavah in ob glasovanju je lahko dražitelj anonimen.

– Najmanjša vsota za zviševanje ponudbe je 500 evrov.

– Ponudbo za sodelovanje na dražbi bo mogoče oddati do petka, 27. septembra, do 8.30 zjutraj, ko bomo zadnjih nekaj dražiteljev povabili, naj se za zmagovito rdečo majico potegujejo tudi v živo v programu Vala 202. Finalna dražba se v programu Vala 202 začne ob 8.45 in se konča z razglasitvijo ponudnika najvišjega zneska.

– Zmagovalec dražbe ima čas za podpis donatorske pogodbe z ZPM Ljubljana Moste Polje, ki vodi projekt Botrstvo v Sloveniji, do vključno s torkom, 1. oktobra 2019.

– Zmagovalcu dražbe bo majica vročena po plačilu celotne kupnine na v pogodbi zapisan sklic računa ZPM Ljubljana Moste Polje.