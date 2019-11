Orkester bo pod vodstvom dirigenta Raoula Grüneisa in s svetovno znanim solistom violončelistom Mišo Majskim nastopil na petih koncertih v Peruju, Argentini in Braziliji. Gre za prvo gostovanje katerega koli slovenskega simfoničnega orkestra v Južni Ameriki, do katerega je prišlo preko povabila ugledne koncertne agenture, ki je turnejo tudi omogočila.

Simfonični orkester RTV Slovenija je s sredinim koncertom v Gran Teatro Nacional v Limi otvoril koncertno turnejo po Južni Ameriki, ki bo trajala vse do 15. novembra 2019. Foto: Petra Vidmar

Turneja po Južni Ameriki je edinstven projekt in je izven siceršnje dejavnosti radijskega simfoničnega orkestra, a je pomembna tudi zaradi prisotnosti slovenskih rojakov na tej celini. Orkester bo ob tej priložnosti nastopal v najimenitnejših dvoranah Južne Amerike in tudi na svetu – v Limi, Buenos Airesu in São Paolu.

Povabilo orkestru s strani organizatorja, da se v Južni Ameriki predstavi z dirigentom Raoulom Grüneisom in solistom Mišo Majskim, enim največjih klasičnih zvezdnikov, je rezultat odličnih referenc, ki si jih je orkester pridobil na nastopih v najpomembnejših evropskih koncertnih dvoranah – med drugim v Amsterdamu, na Dunaju in v Kölnski filharmoniji.

Gre za prvo gostovanje katerega koli slovenskega simfoničmega orkestra v Južni Ameriki, do katerega je prišlo preko povabila ugledne koncertne agenture, ki je turnejo tudi omogočila. Foto: Petra Vidmar

Turneja pomeni izjemno potrditev dolgoletnega kakovostnega dela Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in predstavlja priložnost za promocijo ne le za RTV Slovenija in naš simfonični orkester, temveč tudi za Slovenijo nasploh.

Orkester bo prvo gostovanje slovenskega simfoničnega orkestra v Južni Ameriki povezal s srečanji s tam živečimi rojaki. Prvo tovrstno srečanje bo že na petkovem koncertu v Buenos Airesu.

Orkester bo prvo gostovanje slovenskega simfoničnega orkestra v Južni Ameriki povezal s srečanji s tam živečimi rojaki. Prvo tovrstno srečanje bo že na petkovem koncertu v Buenos Airesu. Foto: SOJ RTV SLO/Petra Vidmar

Na pot v Južno Ameriko se je z orkestrom odpravila tudi novinarka Mojca Mavec s snemalcem, ki bo o turneji poročala v programih RTV Slovenija, hkrati pa bo pripravila priljubljeno oddajo Čez planke, ki bo na sporedu predvidoma v prvi polovici leta 2020.

Koncerti

6. 11. 2019 Lima, Gran Teatro Nacional

8. 11. 2019 Buenos Aires, Teatro Coliseo

10. 11. 2019 Dva krajša koncerta na prostem v São Paulu

12. 11. 2019 São Paulo, Sala São Paulo

13. 11. 2019 São Paulo, Sala São Paulo