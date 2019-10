Šest tujih serij na TV Slovenija. Foto: © Company Television Productions, © 2018 Universal Television, © Wisting Production A/S, Viaplay, Degeto Film, Ripple World Pictures 2019, © BBC Studios 2018, © ZDF/zero one film/Constantin Television/Nadcon Film/Julia Terjung in © Eduardo Castaldo

Ob torkih ob 20.00 na TV SLO 1 lahko spremljate ameriško nadaljevanko Bolnišnica New Amsterdam (New Amsterdam), ob sredah zvečer na TV SLO 2 pa norveško-ameriško kriminalno nadaljevanko Wisting. Z novembrom začnemo ob sobotah zvečer na TV SLO 1 s predvajanjem sodobne britanske nadaljevanke MamaOčeSin (MotherFatherSon) z Richardom Gereom v eni od glavnih vlog. Ob stoletnici vplivne šole Bauhaus smo na spored uvrstili nemško nadaljevanko Bauhaus – nova doba (Die Neue Zeit / Bauhaus – A New Era) – gledali jo boste lahko ob ponedeljkih ob 21. uri na TV SLO 2. Od septembra pa vse do konca leta se bo v popoldnevih na drugem sporedu zvrstilo vseh osem sezon britanske nadaljevanke Divjina v srcu (Wild at heart). Za ljubitelje ekranizacij knjižnih uspešnic pa napovedujemo italijansko serijo Genialna prijateljica (L'amica geniale), ki je nastala po predlogi pisateljice Elene Ferrante. Na sporedu bo v prvi polovici prihodnjega leta.

Vse serije bodo po televizijskem predvajanju na voljo še sedem dni za ogled z zamikom.

Divjina v srcu. Foto: © Company Television Productions

Divjina v srcu

britanska nadaljevanka

od ponedeljka do petka ob 18. uri na TV SLO 2

v glavnih vlogah: Stephen Tompkinson, Deon Stewardson, Nomsa Xaba, Thapelo Mokoena, Lucy-Jo Hudson, Hayley Mills

Danny, britanski veterinar z zasebno prakso, nekega dne najde zapuščeno zeleno zamorsko mačko. Na okrevajočo žival se družina zelo naveže. Skupaj se odpravijo v Južno Afriko, da bi jo tam spustili v divjino, a se stvari odvijejo povsem drugače. Družina ostane v Afriki in zaživi na posestvu Leopardov brlog …

Bolnišnica New Amsterdam

scenarij: David Schulner

režija: Kate Dennis

v glavnih vlogah: Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher, Tyler Labine

ameriška nadaljevanka v 22 delih

Ob torkih ob 20. uri na TV SLO 1

Bolnišnica New Amsterdam. Foto: © 2018 Universal Television

Zgodba nadaljevanke se dogaja v najstarejši ameriški javni bolnišnici New Amsterdam, kjer je mesto direktorja prevzel Max Goodwin. Bolnišnica je v slabem stanju, primanjkuje ji zdravnikov, denarja in medsebojnega spoštovanja. Goodwinov cilj je, da bi rešil težave, ki jih prinaša birokracija, in bolnikom omogočil najboljšo zdravniško oskrbo ter ustanovi povrnil nekdanji sloves. Zgodbe v bolnišnici New Amsterdam pogosto spominjajo tudi na razmere v slovenskem zdravstvu.

scenarij: Trygve Allister Diesen, Kathrine Valen Zeiner

režija: Trygve Allister Diesen

v glavnih vlogah: Sven Nordin, Carrie-Anne Moss, Richie Campbell, Thea Green Lundberg, Mads Ousdal

Wisting

koprodukcijska nadaljevanka v 10 delih

Ob sredah ob 22. uri na TV SLO 2

Wisting. Foto: © Wisting Production A/S, Viaplay, Degeto Film, Ripple World Pictures 2019

Nadaljevanka je posneta po knjižnih uspešnicah norveškega pisca kriminalk Jørna Liera Horsta. William Wisting je detektiv z oddelka za umore, ki se znajde pred najtežjo nalogo v svoji karieri, saj mora najti ameriškega serijskega morilca, ki se skriva nekje v bližini. Pri preiskavi mu pomaga Maggie Griffin, agentka FBI-ja iz New Yorka. Medtem Line, Wistingova hči, ki je novinarka, piše članek o mrtvem moškem, ki so ga, sedečega pred televizorjem, našli šele po štirih mesecih. Z raziskovanjem za članek se očitno preveč približa resnici, in zato ogrozi svojo varnost. Poleg tega se mora Wisting spoprijeti s starim primerom, ki nanj vrže senco. Kako bo rešil bližnje, si povrnil dobro ime, nadaljeval kariero in ne nazadnje tudi svoje življenje?

scenarij: Tom Rob Smith

režija: James Kent, Charles Sturridge

v glavnih vlogah: Richard Gere, Helen McCrory, Billy Howle, Pippa Bennett-Warner, Sinead Cusack, Joseph Mawle, Paul Ready, Danny Sapani, Sarah Lancashire, Ciaran Hinds

MamaOčeSin

britanska nadaljevanka v osmih delih

Ob sobotah na TV SLO 1, prvič 2. novembra ob 21. uri

MamaOčeSin. Foto: © BBC Studios 2018

Po več desetletjih se Richard Gere s serijo MamaOčeSin vrača na televizijske zaslone kot medijski mogotec Max, ki vodi enega najvplivnejših medijskih imperijev. Informacije so njegovo orožje, pozna temne skrivnosti številnih pomembnežev. Max pričakuje, da bo šel sin Caden po njegovi poti. Za Cadna, ki je po ločitvi staršev preživel otroštvo pri očetu, je breme pričakovanja previsoko. Ko se znajde v bolnišnici, pa postane jasno, da ne bo sposoben naslediti očeta. Zdravniki napovedo, da bo imel težave z govorom, gibanjem in vedenjem. Cadnu pri okrevanju stoji ob strani mama Kathryn, ki upa, da bo s sinom končno lahko navezala tesnejše stike.

režija: Lars Kraume

v glavnih vlogah: Anna Maria Mühe, August Diehl, Valerie Pachner, Ludwig Trepte, Birgit Minichmayr

Bauhaus – nova doba

nemška nadaljevanka v šestih delih v terminu Dediščina Evrope, od sredine decembra dalje

Ob ponedeljkih ob 21. uri na TV SLO 2

Bauhaus – nova doba. Foto: © ZDF/zero one film/Constantin Television/Nadcon Film/Julia Terjung

Leto 2019 je v znamenju 100. obletnice ustanovitve visoke šole za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus, ki se je povsem oddaljila od takratnih norm in izoblikovala prepoznavni slog, ki je, združen s svobodomiselnimi nazori, prerasel v filozofsko in umetniško gibanje.

Bauhaus je ustanovil arhitekt Walter Gropius, ki si je zamislil drugačen pristop do študija. Visoka šola je bila neke vrste kampus, kjer sta bila združena pedagoški proces in praksa. Gropiusov inovativni pristop, ki je bil za mnoge preveč provokativen, je prevzel mlado študentko umetnosti Dörte Helm.

Leta 1925 so Bauhaus preselili v Dessau, 1932 v Berlin in le eno leto pozneje so nacisti šolo razpustili, številni bauhausovci, tudi Gropius, pa so se razselili po svetu.

scenarij: Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverino Costanzo

režija: Saverio Costanzo

v glavnih vlogah: Gaia Girace, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone, Imma Villa, Antonio Milo, Alessio Gallo, Valentina Acca, Antonio Buonanno, Dora Romano

Genialna prijateljica (1. sezona)

italijanska nadaljevanka v osmih delih

Genialna prijateljica. Foto: © Eduardo Castaldo

Nadaljevanka je posneta po istoimenski knjižni uspešnici neapeljskega cikla skrivnostne avtorice Elene Ferrante. Priletna Elena Greco prižge računalnik in začne pisati zgodbo o svojem življenju. Povod za pisanje je nepojasnjeno izginotje Lile, njene najboljše prijateljice iz otroštva. Vrnemo se v petdeseta leta, v revno in surovo neapeljsko sosesko. Bistri, a značajsko zelo različni deklici Lila in Elena, sošolki in veliki prijateljici, preživljata dneve razpeti med stroga družinska, cerkvena in šolska pravila na eni strani ter radovedno nagajivostjo in bujno domišljijo na drugi. Dober šolski uspeh, uspešno izdelovanje modnih čevljev ali poroka s sinom premožnega trgovca bi ju lahko dvignili z dna. A dekleti o tem ne razmišljata, dokler se njune poti ne ločijo …

