Julia Alaphilippe nosi rumeno majico, med favoriti pa je v najboljšem položaju Geraint Thomas Foto: Reuters

Na 11. etapi bodo kolesarji prevozili 167 km. V prvi polovici tokratne preizkušnje jih čakata dva kategorizirana vzpona, eden tretje in eden četrte kategorije. Čeprav je začetek etape nekoliko razgiban, pa je zaključek na kožo pisan šprinterjem, zato je pričakovati, da bodo moštva z najboljšimi šprinterji na svetu naredila vse, da pobegi ne bodo uspešni. Pred zahtevnimi gorskimi etapami imajov Toulousu lepo priložnost, zato tudi med favorite za zmago na 11. etapi sodi šprinterska elita z Dylanom Groenewegnom, Elio Vivianijem, Calebom Ewanom, Petrom Saganom …

Neposredni prenos 11. etape lahko na TV SLO 2 in MMC-ju spremljate od 14.30 naprej.

V četrtek se bodo kolesarji iz Toulousa odpeljali v Pireneje, kjer jih čakata dva vzpona prve kategorije, sledi kronometer v Pauju, nato pa v soboto etapa s ciljem na slovitem Tourmaletu, tudi nedeljska pa se bo končala z vzponom. V rumenem še naprej dirka Julian Alaphilippe, vprašanje pa je, če bo majico vodilnega tudi pripeljal iz Pirenejev.

Profil 11. etape. Foto: MMC RTV SLO

72 sekund za njim zaostaja lanski zmagovalec Geraint Thomas, ki ima štiri sekunde naskoka pred moštvenim kolegom Eganom Bernalm. Ineos je že pred najzahtevnejšimi gorskimi preizkušnjami v najboljšem položaju. Za zdaj je bila ključna ponedeljkova etapa, poraženci katere so bili Thibaut Pinot, Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran, Richie Porte in Mikel Landa, ki za kapetanoma Ineosa zaostajajo že precej in bodo morali napadati oziroma bodo verjetno že na pirenejskih klancih borbeno razpoloženi.

Za zdaj je odstopilo le pet kolesarjev. V prvih desetih dneh sta brez dveh članov ostali moštvi Cofidis in CCC, enega pa je izgubil EF Education First. Tako je po prvem prostem dnevu še rekordnih 19 moštev s popolnimi zasedbami.

Pred desetimi leti moški streljal na kolesarje

17. julija pred desetimi leti je na Dirki po Franciji – tedaj so kolesarji vozili 13. etapo – na karavano nek moški izstrelil tri šibre iz zračne puške. Zadel je Španca Oscarja Freireja in Novozelandca Juliena Deana. Na srečo nobenega ni resneje poškodoval, tako da sta lahko nadaljevala dirko. Med spustom so se zaslišali trije streli, Freireja je zadel v nogo, Deana pa v kazalec. Španski kolesar, ki je trikrat postal tudi svetovni prvak, si je šibro iz stegenske mišice odstranil kar sam in jo dal klubskemu zdravniku.

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 43:27:15 2. G. THOMAS VB +1:12 3. E. BERNAL KOL 1:16 4. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:27 5. E. BUCHMANN NEM 1:45 6. E. MAS ŠPA 1:46 7. A. YATES VB 1:47 8. N. QUINTANA KOL 2:04 9. D. MARTIN IRS 2:09 10. G. CICCONE ITA 2:32 11. T. PINOT FRA 2:33 ... 15. R. BARDET FRA 3:20 16. J. FUGLSANG DAN 3:22 20. R. PORTE AVS 3:59 70. J. TRATNIK SLO 42:54 99. M. MOHORIČ SLO 1:07:01