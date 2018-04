Pompeo zalivskim državam svetuje enoten nastop proti Iranu

Novi državni sekretar bo obiskal še Izrael in Jordanijo

29. april 2018 ob 16:03,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 16:21

Riad - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Novi ameriški državni sekretar Mike Pompeo je med prvim potovanjem na Bližnjem vzhodu pozval k spremembam jedrskega sporazuma in zalivske države pozval k enotnemu nastopu proti Iranu.

"Odločeni smo zagotoviti, da Iran ne bo nikoli posedoval jedrskega orožja. Iranski dogovor v trenutni obliki tega ne zagotavlja," je v Riadu dejal Pompeo in dodal, da bodo še naprej sodelovali z evropskimi zavezniki za popravo tega sporazuma, v nasprotnem primeru pa od njega odstopili.

Iran je označil za največjega sponzorja terorizma na svetu. "Iran destabilizira vso regijo. Podpira milice in teroristične skupine. Prodaja orožje Hutijem v Jemnu. Prav tako podpira morilski Asadov režim v Siriji," je Pompeo dejal na skupni tiskovni konferenci s savdskim zunanjim ministrom Adelom Al Džubeirom.

Pompeo se je obregnil tudi ob blokado Katarja, ki jo izvajajo Savdska Arabija, Združeni arabski emirati, Bahrajn in Egipt, in pozval k rešitvi položaja. "Enotnost Zaliva je nujna in to moramo doseči," je dejal. Katar vse očitke o podpori terorizma zavrača.

Tovrstne očitke sicer zanika tudi Iran in trdi, da v skladu z jedrskim sporazumom ne proizvaja tega orožja. Dolgoletno rivalstvo Savdske Arabije in Irana je očitno tudi pri vojnah v Jemnu in Siriji, kjer državi stojita na nasprotnih bregovih. Riad obtožuje Iran, da dobavlja orožje hutijskim upornikom v sosednjem Jemnu, kjer Savska Arabija vojaško posreduje proti njim.

"Proti Iranu bi morali uvesti nove sankcije zaradi kršitev mednarodnih zakonov v povezavi z balističnimi raketami," je na konferenci pozval Al Džubeir. Jemenski uporniki so proti Savdski Arabiji izstrelili več kot sto raket, zadnji tak napad pa je v soboto ubil človeka na jugu Savdske Arabije.

Pompeo na poti v Izrael

Novi ameriški zunanji minister bo v okviru turneje po Bližnjem vzhodu danes odpotoval v Izrael, nato pa bo obiskal še Jordanijo. Tudi v Izraelu bo osrednja tema pogovorov po pričakovanjih iranski jedrski sporazum.

"Z njim bom govoril o razmerah v regiji, naraščajoči agresiji Irana in seveda o jedrskem sporazumu z Iranom, o katerem bo kmalu sprejeta odločitev," je pred prihodom ameriškega zunanjega ministra povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je tudi Pompea označil za pravega prijatelja Izraela.

Netanjahu se strinja, da je treba iranski sporazum bodisi povsem popraviti ali povsem odpraviti, saj Iranu samo kratkoročno preprečuje pridobitev jedrskega orožja in se ne ukvarja z iranskim balističnim raketnim programom.

Ameriški predsednik Donald Trump in izraelski premier sta med najostrejšimi kritiki jedrskega sporazuma med Iranom in šestimi velesilami, v skladu s katerim je Teheran omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo sankcij in normalizacijo gospodarskih odnosov z mednarodno skupnostjo.

Trumpove odločitev bo znana 12. maja

Trump je podpisnicam sporazuma - Veliki Britaniji, Rusiji, Franciji, Kitajski in Nemčiji - do 12. maja postal rok za spremembo sporazuma. Takrat naj bi se tudi odločil, ali bo ponovno uvedel sankcije proti Iranu, kar bi bil lahko usodni udarec za zgodovinski sporazum iz leta 2015.

J. R.