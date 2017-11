V Pakistanu spopad med policijo in verskimi protestniki. En človek ubit.

Policija uporabila solzivec, vodne topove in gumijaste naboje

25. november 2017 ob 18:33,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 20:55

Islamabad - MMC RTV SLO, STA

Pakistanska policija je v glavnem mestu Islamabad izvedla že večkrat preloženo posredovanje proti več kot tisoč verskim protestnikom, ki nasprotujejo odpravi zahteve, da morajo kandidati na volitvah priseči, da je bil Mohamed zadnji islamski prerok. Ubit je bil en človek, ranjenih pa je skoraj 200 ljudi.

1.500 do 2.000 pripadnikov verskega gibanja Terik Labaik Ja Rasul Alah že več kot dva tedna zapira del avtoceste med mestom Ravalpindi in Islamabadom. Zahtevajo odstop ministra za pravosodje Zahida Hamida, ki jih je razburil s predlogom spremembe volilne zakonodaje, po katerem bi se odpravila zahteva, da morajo vsi kandidati na volitvah priseči, da je bil Mohamed zadnji islamski prerok, poroča ameriški časnik Washington Post.

Posredovanje policije je bilo pričakovati že več dni. Pakistansko vrhovno sodišče je namreč že v četrtek odločilo, da je treba protestnike razgnati in ponovno omogočiti neoviran promet, vendar pa je vlada v izogib nasilju odlašala z ukrepi.

Ranjenih 190 ljudi

Po neuspešnih pogajanjih je policija posredovala s solzivcem, vodnimi topovi in gumijastimi naboji, protestniki pa so uporabili palice in kamenje, zažgali so tudi vsaj tri policijska vozila, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

V operaciji je sodelovalo več kot 8.000 policistov in članov paravojaških enot, ki pa niso smeli nositi pravega orožja, je povedal notranji minister Ašan Ikbal. Iz lokalne bolnišnice so sporočili, da je bilo v spopadih ranjenih 190 ljudi, med njimi med njimi 137 pripadnikov varnostnih sil. En človek je bil ubit.

Vpoklicana je bila tudi vojska, ki naj bi vzpostavila red v Islamabadu. Vojaki bodo varovali pomembnejše objekte, sodišča, parlament, predsedniško palačo, premierjev urad in zunanje ministrstvo kot tudi diplomatska predstavništva, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Pakistanske oblasti so začasno ugasnile tudi vse zasebne televizijske mreže, saj je varnostna operacija, ki so jo televizijske postaje prenašale v živo, sprožila proteste po vsej državi. Manjši shodi in spopadi so se odvili tudi v največjem pakistanskem mestu Karačiju, pa tudi v Lahoreju in drugod.

B. V.