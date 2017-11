Več tisoč Irancev protestiralo proti Trumpu in ZDA

ZDA uvedle nove sankcije zoper iranski jedrski program

4. november 2017 ob 15:29

Teheran - MMC RTV SLO, STA

V iranski prestolnici Teheran se je zbralo več tisoč Irancev, ki so zažigali ameriške zastave in z vzkliki "smrt Ameriki" protestirali zoper politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Tako so proslavili obletnico zavzetja ameriškega veleposlaništva med islamsko revolucijo leta 1979, ki je privedla do 444-dnevne krize s talci in prekinitve diplomatskih odnosov.

Protestniki so se s palicami znesli nad Trumpovimi portreti in z maketo balistične rakete dali vedeti, da zavračajo ameriške sankcije. "Letos so Trumpove protiiranske politike mobilizirale več protestnikov kot sicer," je sporočil sekretar iranskega vrhovnega varnostnega sveta Ali Šamhami.

Trumpova administracija se je odločneje zoperstavila Iranu in grozi z nespoštovanjem iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki Iranu omejuje razvoj jedrskega programa v zameno za umik mednarodnih trgovinskih sankcij. ZDA so pod Trumpom uvedle nove sankcije zoper iranski raketni program.

Ajatola Hamenej: "Edina rešitev je upor"

Protestniki vidijo ZDA kot njihovega glavnega sovražnika in obsojajo Trumpove negativne opazke zoper iranske državljane in njihovo revolucionarno gardo. Dodatno je protestnike spodbudil tudi iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki je v četrtek dejal, da so ZDA sovražnik. "Popuščanje ZDA jih naredi bolj agresivne in predrzne. Edina rešitev je upor," je dejal v nagovoru.

J. R.