Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Svinjski zrezki s paradižnikom

Dodamo nariban sir in kislo smetano

15. november 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 svinjski zrezki (skupaj približno 70 dag), 2 stroka česna, olivno olje, 2 žlici zeliščnega masla, 2 žlici gorčice, 4 paradižniki, pol šopka bazilike, 10 dag sira, 2 žlici kisle smetane, sol, poper.

Meso solimo in popramo. Česen stisnemo in zmešamo z dvema žlicama olja in gorčico ter pomažemo zrezke.

V ponvi razpustimo zeliščno maslo in z obeh strani opečemo zrezke. Paradižnike narežemo na kolesca. Pečico ogrejemo na 200 st. C.

Nepregorno posodo pokapamo z oljem in vanjo zložimo zrezke. Obložimo jih s paradižnikom. Nariban sir, kislo smetano in nasekljano baziliko zmešamo, solimo in prelijemo zrezke. Postavimo v pečico in pečemo dobrih 15 minut.