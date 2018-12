Dodamo olupljen in drobno nariban krompir, naribano korenje in bučo. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Zelenjavna enolončnica z bučo

Kuhamo toliko časa, da buča razpade

8. december 2018 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g korenja, 200 g krompirja, 200 g rumene buče, 1 velika čebula, 2-3 dl mleka, jušna osnova, sol, poper, kari, 2 žlici olivnega olja, kisla smetana.

Čebulo olupimo, drobno sesekljamo in jo na olivnem olju popražimo, da postekleni. Dodamo olupljen in drobno nariban krompir, naribano korenje in bučo. Premešamo in zalijemo z mlekom.

Ko se zelenjava malo zmehča, dolijemo jušno osnovo (če želimo bolj gosto enolončnico, je dolijemo več). Kuhamo toliko časa, da buča razpade in postane juha kremasta.

Začinimo s soljo, poprom in karijem, tik preden postrežemo, pa dodamo še žlico kisle smetane.

