Rekordna bera medalj za slovenske vinarje na Decanterju

Ponovno nagradili tudi cviček

31. maj 2018 ob 10:46

London - MMC RTV SLO

Referenčna revija Decanter je objavila rezultate letošnjega mednarodnega ocenjevanja vin - gre za največje in najvplivnejše tovrstno ocenjevanje. Slovenski vinarji iz Londona odhajajo z rekordno bero odličij.

Najbolje so se odrezali vinarji iz Goriških brd, ponovno pa je Decanter nagradil tudi cviček, in sicer je 84 točk prejel cviček vinske kleti Zajc iz Novega mesta.

Cviček je na Decanterju prvič dobil priznanje že lani, ko je enako število točk prejel cviček vinske kleti Frelih in Šentruperta. Frelihi so letos na Decanterju medtem blesteli z Echom, prav posebnim vinom, ki je povezalo vse tri vinorodne dežele - Echo belo je osvojilo bron, Echo rdeče pa srebro.

Slovenski vinarji so sicer na Decanterju letos skupno prejeli tri platinaste medalje, štiri zlate, 54 srebrnih (lani "le" 21) in 57 bronastih (lani 46). 17 vinom pa je Decanter dal t. i. "commended" priznanje.

Vse slovenske vinarje, ki so letos prejeli Decanterjevo priznanje, si lahko ogledate na tej povezavi.



Z najvišjo, platinasto medaljo in 97 točkami (od stotih) se lahko pohvalijo Klet Brda (za rebulo bagueri, 2013), Domačija Ražman (za malvazijo antiqua, 2015) in avstrijska vinska klet z vinogradi v Sloveniji Gross (za colles, 2015).

Presenetili Ražmanovi

Pri tem je prav gotovo največje presenečenje, kar poudarja tudi portal O vinu, tako visoka ocena za Ražmanove iz Istre, ki so bili do zdaj bolj znani po domači gostilni, kjer so večino doma pridelanega vina tudi prodali. Uspeh Ražmanovih je še toliko večji, ker so med največje prodrli z macerirano (oranžno) malvazijo, vinom, kakršnega so na velikih svetovnih ocenjevanjih še pred nekaj leti zavračali. Mar to le nakazuje nove čase in večji posluh tudi za sonaravno pridelana vina?

Brata Nik in Rok Ražman sta pred kratkim nastopala tudi v polfinalu državnega sommelierskega prvenstva, na katerem je slavil Martin Gruzovin iz kleti Guerila.

Največ zlata v Brda

Od štirih zlatih Decanterjevih medalj so šle kar tri v Brda - Marjan Simčič je prejel zlato za leonarda (2011), sladko vino iz sušene rebule, Jakončič za vsesplošno čislano carolino rdečo (2015), vina Gašper (Gašper Čarman v sodelovanju z Darinkom Ribolico iz Kleti Brda) pa za sivi pinot.

Štajersko čast je ubranil Samo Kupljen iz Svetinj z aldebaranom (gre za 100-odstotni nefiltrirani renski rizling, 2017). Kupljen je sicer za dve svoji drugi vini osvojil še bron, za enega pa priznanje "commended".

Kopica odličij za Bjano

Med peničarji je bila na Decanterju že tradicionalno spet izjemna Bjana - v Biljano v Brda so iz Londona prinesli kar šest medalj, od tega pet srebrnih, in sicer za penine Brut, Brut rose, Brut zero (2012), Cuvee Prestige (2011) in celo za svoje sladko vino Solis Riserva (2011).

Omeniti velja še oba štajerskega težkokategornika Dveri Pax in Puklavec Family Wines, oboji s po 13 medaljami in priznanji.

K. S.