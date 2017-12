Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za ričet lahko uporabimo tudi kako drugo mesnino. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Ričet

Zimska klasika

16. december 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: 20 dag ješprenja, 0,5 kg dimljenih reber, 2 korenčka, 1 čebula, česen, peteršiljeva korenina, lovor, por, 10 dag kolerabe, peteršilj, 20 dag kuhanega fižola z vodo, zelenjavna osnova, sol, poper.

Ješprenj dobro oplaknemo in ga namočimo čez noč. Zjutraj vodo odlijemo in prilijemo svežo. Dodamo lovorjev list in dimljena rebra. Nato dodamo še zelenjavo in začinimo. Dodamo nasekljano čebulo in česen.

Kuhamo vsaj pol ure. Na koncu dodamo še kuhan fižol in vremo še 10 minut, da se okusi povežejo.

Rebra odstranimo iz enolončnice in jih narežemo. Ješprenj posujemo z nasekljanim peteršiljem.

Oddaja Dobro jutro (recept Lojzeta Čopa)