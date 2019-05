Nastop Jumbo Big banda v Novem Sadu, sestavljenega iz jazzistov RTV Slovenija, HRT in RTS. Foto: Aleksandar Plaćko

Prihod Big banda RTV Slovenija v Novi Sad. Foto: iz oddaje

Naše kamere so njihovo srečanje, pot do Novega Sada s postankom v Zagrebu, čustvene in zabavne iskrice zabeležile v glasbeno – dokumentarni oddaji Uredništva glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija Jumbo Big band, gostovanje Big banda RTV Slovenija v Novem Sadu.

Oddaja nas popelje na zgodovinsko popotovanje po poteh uspešnega sodelovanja med big bandi nekdanje Jugoslavije. Kot posledica teh srečanj je leta 1989 nastal Jumbo Big band, veliki jazzovski orkester, sestavljen iz treh zasedb – Big banda RTV Ljubljana, Plesnega orkestra RTV Zagreb in Jazzovskega orkestra Radio-televizije Beograd.

Prva skupna vaja vseh treh jazz orkestrov pred nastopom na festivalu. Dirigent Siegfried Feigl. Foto: iz oddaje

Lani so se ti trije orkestri po dolgem premoru ponovno srečali in združili in v veliki dvorani Srbskega narodnega gledališča in na Novosadskem jazz festivalu nastopili kot en orkester.

Dirigent plesnega orkestra RTS Vojislav Simiša Bubić je priča legendam o izvrstnih srečanjih Jumbo Big banda v Radencih. Foto: iz oddaje

Oddajo bogatijo televizijski arhiv, iskrive misli glasbenikov vseh treh orkestrov ter misli Vojislava Bubiše Simića, legendarnega dirigenta Big banda Radio-televizije Srbija.

Zdi se, da znajo jazzovski glasbeniki zelo uživati na odru in v zakulisju.

»Člani televizijske ekipe smo na poti do Novega Sada uživali v humorju in pozitivnem vzdušju, ki je vladalo med slovenskimi in hrvaškimi glasbeniki, ki se poznajo iz časa skupnega študija v Gradcu. Ves čas snemanja je vladalo pozitivno razpoloženje, neko prijetno pričakovanje ponovnega druženja med člani vseh treh orkestrov. Kot bi spremljali ljubezensko zgodbo para, ki po dolgih letih nestrpno pričakuje ponovno srečanje in se ga iskreno in močno veseli.«

Kolegi jazzisti iz treh držav so se bili iskreno veseli. Foto: iz oddaje

»Zelo zanimiv govorec je bil Zvonko Košak, član Jazz orkestra HRT, ki je slikovito opisoval, kako so se v Radencih srečevali člani orkestrov in podnevi, ko ni bilo koncertov, hodili prek meje v Avstrijo kupovati ('švercati') stvari, ki jih v Jugoslaviji takrat ni bilo: lak za lase, čokolade, oblačila, pralni prašek …,« pripoveduje Daniel Celarec, scenarist in urednik oddaje.

Ekipa TV Slovenija, ki je posnela pot, srečanje, druženje in koncert treh izvrstnih jazz orkestrov nekdanje skupne domovine. Film ob iskrivih mislih in spominih postreže z izvrstno glasbo, humorjem in iskrenimi čustvi. Foto: Daniel Celarec

Oddajo je režiral Aleksander Šmuc, direktor fotografije in snemalec je bil Bernard Perme. Jumbo Big band, gostovanje Big banda RTV Slovenija v Novem Sadu bomo na TV SLO 2 premierno predvajali v sredo, 29. maja, ob 20. uri.

Koncert v Novem Sadu, ki je bil cilj popotovanja s prijateljskimi big bandi, pa si lahko v posnetku premierno ogledate v četrtek, 6. junija, ob 22.50 na TV SLO 2.

Viri fotografij: arhiv RTV Slovenija, iz oddaje, Aleksandar Plaćko, Daniel Celarec

Srbsko narodno gledališče Novi Sad. Foto: iz oddaje

Priprave Big banda RTV Slovenija na popotovanje prek Zagreba do Novega Sada. Foto: Daniel Celarec

Bojan Adamič s Plesnim orkestrom Radiotelevizije Novi Sad leta 1978. Foto: arhiv TV Slovenija

Jazz orkester RTV Beograd z dirigentom Vojislavom Bubišo Simićem. Foto: arhiv TV Slovenija

Plesni orkester RTV Ljubljana z Jožetom Privškom. Foto: arhiv TV Slovenija