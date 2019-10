Dokumentarni feljton ob 80-letnici nekdanjega telovadca Mira Cerarja.

Pravičnost je lastnost, ki ga vodi v življenju.

Miro Cerar je eden najboljših telovadcev na svetu. Ob praznovanju njegove 80-letnice se bomo spomnili njegovih dosežkov. Ni bil le odličen športnik, pač pa je tudi izjemen človek. Njegovo paradno orodje je bil konj z ročaji, a ne želi, da bi se ga zapomnili le kot konjenika. Medalje je namreč osvajal tudi na drugih orodjih. Je dobitnik olimpijskih kolajn, večkratni svetovni in evropski prvak, predvsem pa velik človek, ki je ravnotežje z gimnastičnih orodij prenesel tudi v življenje.

Po koncu športne poti je deloval kot odvetnik, s svojo odvetniško pisarno. Tudi sicer ga v življenju vodi pravičnost, s svojo tenkočutnostjo pa skrbi za ranljive skupine. Miro Cerar je ambasador številnih projektov, ustanovitelj olimpijskega gibanja v Sloveniji, borec za pošteno igro, predvsem pa je predan športnim vrednotam.

V dokumentarnem feljtonu, ki ga je na podlagi scenarija Mihe Mišiča in Ivana Čuka režirala Alma Lapajne, boste Mira Cerarja spoznali v različnih vlogah – kot športnika, družinskega človeka, pravnika in borca za pravičnost. Ob njegovi 80-letnici ga bomo predstavili v še nikoli videnih okoliščinah. Kljub temu, da je od njegovega zadnjega gimnastičnega nastopa minilo že skoraj 50 let pa so spomini in vtisi še kako sveži.

Fotografije so na voljo tukaj (vse so posnetki zaslona dokumentarnega feljtona).