Juš Milčinski in Peter Frankl, foto: arhiv OF, TV Slovenija

Osvežilna fronta

Rok Bohinc v vlogi voditelja, foto: arhiv OF, TV Slovenija

Soscenaristka oddaje Neža Prah Seničar na terenu z gostom, foto: arhiv OF, TV Slovenija

Z jesensko sezono šestih oddaj Osvežilna fronta začenjamo v soboto, 19. oktobra. Oddajo ustvarja ustaljena ekipa: scenaristka Urška Mlakar in igralci Ajda Smrekar, Ajda Toman, Juš Milčinski, Peter Frankl, Jan Kok, Rok Bohinc, na terenu Vid Sodnik, v voditeljski vlogi pa igralec Rok Bohinc v studiu in soscenaristka oddaje Neža Prah Seničar na terenu. Režiserka oddaje je Ema Muc, urednica Meta Ornik. Ekipi sta se po novem pridružila še igralec Jernej Kogovšek in režiserka Tina Novak.

Rok Bohinc s Petrom Franklom in Ajdo Smrekar, foto: arhiv OF, TV Slovenija

Ustvarjalci se bodo spet na svoj izjemno nabrit, a tudi poučen način lotili zanimivih tem; to so grozote samostojnega življenja, maščevanje, meje telesa, spomin, apokalipsa in darila. Zelo aktivni so tudi na družbenih medijih Facebooku, Snapchatu in Instagramu, spremljate pa jih lahko tudi na njihovem Youtube kanalu.

Oddaja je na sporedu vsakih 14 dni ob sobotah ob 10.25 na TV SLO 1, izmenjaje z mladinsko dokumentarno serijo Čist zares.

Grafika TV Slovenija

Čist zares

Voditelja in vlogerja Ana Šega in Rok Gumzej (njun vlog je NAROKANA) bosta tudi v novi sezoni serije sledila mladim, ki se spopadajo z različnimi izzivi in ustvarjanjem na različnih področjih. Novih pet epizod bo namenjenih monociklizmu, modi, kulinariki, stripu in podjetništvu.

Avtorja formata sta scenaristka Katarina Nikolov in režiser Aleš Žemlja, produkcija oddaje ART 7 VIDEO. Prva epizoda jesenske sezone bo na sporedu v soboto, 26. oktobra, ob 10.25 na TV SLO 1.