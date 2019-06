V zadnjih letih so številni glasbeniki z različnimi jubilejnimi koncerti obeležili več desetletno delovanje na slovenskem glasbenem področju. Vsak visoki jubilej pa je tudi priložnost za pregled ustvarjalnega opusa in izbor najboljšega.

Legende so serija novo posnetih in arhivski koncertov avtorjev in izvajalcev, ki so oziroma še krojijo slovenski glasbeni prostor. Prav za vsakega izmed njih bi lahko rekli, da so vsak na svoj način prelomno in močno zaznamovali razvoj slovenske glasbe v določenem obdobju, njihova glasba pa je zaobjela duh časa in se nenazadnje usidrala v zavest Slovenk in Slovencev.

V sedmih koncertnih večerih si boste lahko ogledali izjemne jubilejne koncerte: Pankrti – 40 let, Hommage Pengov – Tomažu Pengovu v spomin, Aleksander Mežek – ˝Tečem skozi čas˝, Andrej Šifrer – 40 let norosti in Moj žulj, Zoran Predin – 40 let kariere, Janez Bolčina Benč – 70 let in Vlado Kreslin – ˝Poj mi pesem˝.

Pankrti. Foto: Sandi Fišer

Nedelja, 7. julij 2019

Pankrti – 40 let

Pankrti so svojih 40 let pospremili z jubilejnim koncertom v ljubljanskih Stožicah, kjer so zbranim v razprodani areni brez usmiljenja držali nepozabno lekcijo zgodovine. Nastopili so v izvirni postavi kot ob koncu svojega delovanja: Pero Lovšin, Bore Kramberger, Slavc Colnarič, Bogo Pretnar in Marc Kavaš. Gost jubilejnega koncerta je bil Glen Matlock, izvirni član legendarne britanske zasedbe Sex Pistols.

Hommage Pengov. Foto: Arhiv RTV SLO

Nedelja, 14. julij 2019

Hommage Pengov – Tomažu Pengovu v spomin

Kantavtor Tomaž Pengov je v svoji več kot tridesetletni karieri posnel več albumov in se dokazal kot izvrsten kitarist in pisec besedil. Pisal je glasbo za nekatere slovenske filme, sodeloval z zasedbama Salamander in Mladi levi, v letu 1997 pa je za svoje ustvarjanje prejel Ježkovo nagrado. Glasbeno pot je začel s preigravanjem pesmi Boba Dylana v poznih šestdesetih letih, 1973 pa izdal prvo ploščo Odpotovanja. Albumu so sledili še Pripovedi, Rimske ceste, Biti tu, Koncert ter Drevo in zvezda.

Na odru Kina Šiška so se aprila 2014 številni glasbeniki s koncertom poklonili Tomažu Pengovu. Pengovove pesmi so ponovno zazvenele v izvedbah Bogdane Herman, Jerka Novaka, Lada Jakše, Jerka Novaka, Boruta Činča, Bojane Drobež, Igorja Leonardija, Polone Kasal, Polone Janežič, Boštjana Narata, Severe, Vlada Kreslina in drugih.

Aleksander Mežek. Foto: Simon Pintar

Nedelja, 21. julij 2019

Aleksander Mežek – ˝Tečem skozi čas˝

S koncertom v ljubljanski Operi je Aleksander Mežek obeležil svojih 70 let in dobrega pol stoletja delovanja na slovenski in tuji glasbeni sceni. Mnoge njegove skladbe so v tem času že ponarodele in pustile pečat. Je eden izmed avtorjev, ki je s svojimi skladbami, kot na primer Siva pot in Julija, zaznamovali slovenski glasbeni prostor. Prav na 70. rojstni dan so se mu na koncertu »Tečem skozi čas« na odru pridružili: Camerata Carniola, godalni orkester Marka Hribernika in glasbeniki Boštjan Gombač, Janez Dovč, Vid Ušeničnik, Lij Pušnik, Tine Luštek in Blaž Podobnik. V goste pa je povabil še Christino Harrison, Iana Brucea in Peta Clarka.

Andrej Šifrer. Foto: Tone Stojko

Nedelja, 28. julij 2019

Andrej Šifrer – 40 let norosti in Moj žulj

Pisalo se je leto 1978 in album Moj žulj je v eter ponesel skladbe Stoj Marija, Moje miške, Življenje včerajšnjega časopisa, Vonj železniških postaj … 40 let kasneje se je Andrej odločil svoje ponarodele skladbe predstaviti v rockovskih izvedbah. Predelav so se lotili skorajda vsi znani slovenski izvajalci tega žanra, na koncertu pa so predstavljene predelave v izvedbi Manouche, Domna Don Holca, Matevža Šaleharja – Hama & Tribute 2 Love in Siddharte. Posebno nadgradnjo pa je dodal Simfonični orkester RTV Slovenija z aranžmaji in dirigentsko taktirko Patrika Grebla.

Praznovanju obletnice so se pridružili tudi gostje: Bill Thorpe in Dave Cook, s katerima je Andrej sodeloval na prvih albumih, Dennis Seaton iz zasedbe Musical Youth iz Anglije, ki je pred tem priredil njegovo pesem Father. Iz domačih logov pa so to večerno predstavo popestrili še Tina Marinšek, Uroš Kuzman in Andrejev spremljevalec zadnjih 40 let Martin Žvelc.

Zoran Predin. Foto: Mateja Mirt

Nedelja, 11. avgust 2019

Zoran Predin – 40 let kariere

Okrogla obletnica delovanja je priložnost za pregled ustvarjenega. 40 albumov in 40 let glasbene zgodovine, v kateri so se prepletali različni glasbeni žanri od indie rocka, gypsy swinga, jazz šansonov in kantavtorskih balad do glasbe za filme in gledališča. Tak opus je bogata zakladnica za odličen koncert avtorske glasbe in poezije, začenši s skladbami Lačnega Franza, enega najboljših jugoslovanskih rockerskih bandov, pa do biserov gypsy swinga Lubimca iz omare.

Prerez najboljšega iz različnih obdobij in značilno Zoranovo interpretacijo so svojevrstno nadgradili pianist Matija Dedić, kitarist Damir Kukuruzovič s svojo skupino Django Group, svečano vzdušje pa je s svojim petjem zaokrožil Akademski pevski zbor Tone Tomšič.

Janez Bončina Benč. Foto: Osebni arhiv

Nedelja, 25. avgust 2019

Janez Bolčina Benč – 70 let,

Janez Bončina Benč, glasbeni velikan, je ob življenjski obletnici pripravil sprehod skozi čas. V svoji 50-letni glasbeni karieri z različnimi zasedbami je nanizal vrsto zimzelenih uspešnic, kot so Gvendolina, Maja z biseri, Ob šanku, Kadar ognji dogorijo, Ta noč je moja ... Deloval je v skupinah Helioni, Srce, Mladi levi, Yu Rock Selekcija, z najboljšimi glasbeniki pa osnoval skupino September, z mladimi glasbeniki pa Junake nočne kronike.

Dolgoletno obdobje ustvarjanja enega vodilnih avtorjev in izvajalcev slovenske in nekdanje jugoslovanske pop rock scene so pospremili bend Karamela, v katerem so Zlati klun, Jadran Ogrin, Goran Velikonja in Marjan Malikovič ter izvrstna ekipa glasbenikov, kot so Jani Moder, Primož Grašič, Tadej Tomšič, Žiga Kožar, Jani Hace, Nejc Škofic, legendarni Tihomir Pop Asanović, Braco Doblekar in Neca Falk. Njegova karizma, glas in energija pa sta večer pretvorila v pravi praznik rock'n'rolla.

Vlado Kreslin. Foto: Mateja Mirt

Nedelja, 1. september 2019

Vlado Kreslin – ˝Poj mi pesem˝

Vlado Kreslin že sedemindvajset let v ljubljanskem Cankarjevem domu prireja tradicionalne decembrske koncerte. Na zadnjem, že 68. po vrsti, je z Malimi bogovi, Beltinško bando in svojo zvesto publiko potoval skozi svoje štiridesetletno glasbeno in pesniško ustvarjanje.

Njegova avtorska glasba in samosvoje priredbe ljudskih pesmi ter interpretacije so kot vedno ustvarile izjemno ozračje med občinstvom, ki sta ga dodatno požlahtnila njegov 90-letni oče Milan in gostja, irska pevka Mary Coughlan.

Dvojni CD in digitalni album Kreslinovanje ZKP RTV Slovenija v sodelovanju z Razvedrilnim programom TV SLO razgreto razpoloženje občinstva ob odličnem muziciranju naših legendarnih glasbenikov z gosti prenaša tudi v medij glasbenih izdaj. Na voljo je že dvojni CD in digitalni album s koncerta Vlada Kreslina KRESLINOVANJE, jagodni izbor bo konec avgusta izšel tudi na dvojni vinilni plošči.

