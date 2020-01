Foto: RTV SLO/Alan Radin

Nikoli si nisem predstavljala, da bomo imeli lahko akcije, ki smo jih zdaj poimenovali kar »Podari življenje«. Larisa Štoka, Osebnost Primorske 2019

To je postala Larisa Štoka. Letošnja jubilejna nagrajenka je predsednica društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki. Osnovnošolska učiteljica iz Kopra, je v začetku oktobra postala obraz humanitarne akcije za Krisa. Kljub temu, da je društvo še mlado in majhno, se je kmalu po objavi prvega poziva na družabnem omrežju, znašlo sredi velike zgodbe, ki je segla tudi prek naših meja. 20-mesečni Kris, ki je povezal Slovenijo, se zdravi v Združenih državah Amerike. Denarja za najdražje zdravilo v zgodovini doslej, pa se je s pomočjo donacij posameznikov in velikih podjetij nabralo toliko, da bo društvo lahko pomagalo tudi številnim drugim otrokom z redkimi boleznimi.

Posnetek prireditve si bodo gledalci lahko ogledali na Televiziji Koper v ponedeljek, 13. januarja 2020, ob 22.30.

Mesečni zmagovalci Osebnosti Primorske 2019 in zmagovala Larisa Štoka z voditelji prireditve ob zaključku. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Larisa Štoka je povedala: »Hvala vsem, ki v Palčico pomagalčico zaupajo, hvala vsem, ki so kakorkoli naši dobrodelni škratki, ki podarjajo iskrenost in upanje in pomagajo ustvarjati pravljico, ki je postala resnična. Naziv daje moč, moč za naprej, ki jo moramo zbrati, saj nam je v roke ponujeno življenje otrok. Naši prvi cilji so bili, risati nasmehe na obrazih otrok različnih ranljivih skupin, predvsem iz tega ožjega obalnega področja. Ob zbranem znesku, pa bomo lahko risali še večje nasmehe ob morda še težjih življenjskih zgodba. Nikoli si nisem predstavljala, da bomo imeli lahko akcije, ki smo jih zdaj poimenovali kar "Podari življenje". Starši nam zaupajo življenje svojega otroka, otroci so najbolj dragoceno darilo življenja in lepo je, da lahko tudi pri tem pomagamo.«

Vodenje prireditve so zaupali Karin Sabadin iz TV Koper Jariju Jarcu in Mateju Nadlišku iz slovenskega programa Radia Trst A. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Na slovesni podelitvi je zmagovalka iz rok lanskoletnega prejemnice nagrade Osebnost Primorske Patricije Lovišček prejela zlato jabolko, delo akademskega kiparja Boštjana Drinovca.

Za dobro razpoloženje so poskrbeli Lean Kozlar Luigi z bendom, Anika Horvat in istrska kantavtorica Elis Lovrić. Voditelji prireditve so bili tokrat kar trije: novinarki in voditeljici TV Koper Karin Sabadin sta delala družbo, malce pa tudi ponagajala, Jari Jarc in Matej Nadlišek s slovenskega programa Radia Trst A.

Prepolna dvorana Gledališča Koper na jubilejni petnajsti prireditvi Osebnost Primorske. Foto: RTV SLO/Alan Radin

Za laskavi naslov Osebnosti Primorske 2019 so se potegovali: Irena Mihelj, Ivan Tavčar, Pavel Čuk, Boris Cibic, Milan Rakovac, David Davidović, Darko Zonjič, Mihael Tomše, Gregor Božič, Larisa Štoka, Matjaž Gergeta in Dušan Kalc.

Prvi je nastopil Lean Kozlar Luigi z bendom. Foto: SOJ RTV SLO/Alan Radin

Na prireditvi je nastopila tudi istrska kantavtorica Elis Lovrić. Foto: RTV SLO/Alan Radin