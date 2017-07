Sindikat žerjavistov poziva k zaposlitvi delavcev IPS, a dvomi o iskrenosti SDH-ja

11. julij 2017 ob 15:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sindikat žerjavistov pomorske dejavnosti Luke Koper (SŽPD) je upravo Luke pozval k pripravi programa neposrednega zaposlovanja delavcev IPS. Obenem SDH-ju očita dvoličnost, saj je z zahtevo po najvišji možni dividendi posegel v dobiček Luke, ki bi bil lahko namenjen zaposlovanju delavcev.

Predstavnik SŽPD-ja Mladen Jovičič je ob tem dejal, da se v sindikatu že več let ukvarjajo s problematiko delavcev IPS, ki delajo skoraj izključno v Luki Koper, a svoje delo opravljajo prek drugih podjetij oziroma so zaposleni pri "gazdah" in so v znatno slabšem položaju od zaposlenih delavcev v Luki Koper.

Jovičič je ob tem poudaril, da so v sindikatu že pomagali pri ustanovitvi Sindikata izvajalcev pristaniških storitev in podprli protest delavcev IPS leta 2011, obljubil pa je tudi, da bodo prav tako podprli tudi nov protest, če se bo zgodil. "Vedno smo stali in še vedno stojimo na stališču, da je treba za enako delo delavcu zagotoviti enako plačilo."

"SDH-ju ni zares mar za delavce"

Ob tem je Jovičič poudaril, da reševanje te problematike ni mogoče brez dodatnih stroškov, zato ocenjuje, da je trenutni čas rekordnih dobičkov Luke morda najugodnejši za reševanje te problematike. Žerjavisti pa ob tem dvomijo o iskrenosti Slovenskega državnega holdinga, ki je na nedavni seji skupščine zahteval izplačilo najvišjih možnih dividend.

S tem po oceni Jovičiča v SDH-ju "jasno kažejo, da jim ni zares mar za delavce IPS, temveč gre samo za slepilni manever za javnost, ki sledi staremu cilju razrešitve neposlušnega nadzornega sveta in uprave Luke Koper." V sindikatu ob tem menijo, da je v ozadju nedavne menjave nadzornikov želja vlade po odpiranju koncesijske pogodbe, ustvarjanju skupnega holdinga s Slovenskimi železnicami in dokončnem razkosanju in prodaji Luke Koper.

Najemanje delavcev problematično povsod

V sindikatu upravo Luke podpirajo pri nasprotovanju ustanavljanja holdinga s Slovenskimi žleznicami in privatizaciji, a ob tem dodajajo, da to še ne pomeni, da se z upravo strinjajo v vseh pogledih, zlasti ne z vidika problematike IPS. Zato upravo Luke pozivajo, naj pripravi program direktnega zaposlovanja delavcev IPS na stroškovno vzdržen način. "Do tega programa pa naj se javno opredelijo tako nadzorni svet kot tudi SDH," so še dodali v SŽPD-ju.

V SŽPD-ju ob tem menijo, da je poslovni model dela prek zunanjih izvajalcev problematičen v vseh družbah v državni lasti, ne le v Luki Koper. Zato so pozvali vse sindikate in svete delavcev podjetij v državnem solastništvu, naj preverijo poslovne modele svojih podjetij in zahtevajo neposredno zaposlitev delavcev, ki v podjetju delajo prek podizvaljalcev.

Bodo zaposlovala tudi druga državna podjetja?

"Prvič se je zgodilo, da Vlada RS prek SDH-ja poziva k reševanju problematike, ki jo je z zakonodajo tudi sama ustvarila, zato pričakujemo, da bo tudi z dejanji dokazala iskrenost pozivov SDH-ja. Dosedanja praksa namreč kaže nasprotno," so ob tem zapisali pri SŽPD-ju v izjavi za javnost.

Član izvršnega odbora sindikata žerjavistov Boris Bradač in predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar sta ob tem poudarila, da je zdaj čas, da se problematika najete delovne sile reši na ravni celotne države. Slosar, ki je sodeloval tudi pri ustanovitvi skupnega sveta delavcev pri SDH-ju, je še napovedal, da bodo pripravili akcije v smeri iskanja rešitve položaja vseh prekarnih delavcev v podjetjih pod okriljem SDH-ja.

V vodstvu holdinga so nedavno pojasnili, da ne uprava ne svet delavcev SDH-ja nimata nikakršnih stikov s to skupino svetov delavcev SDH-ja, prav tako pa nista seznanjena z njenim delovanjem.

