16. februar: Kdo je bil avtor prvega zemljevida slovenskih dežel?

16. februar 2017

V marčni revoluciji leta 1848 so v okviru habsburške monarhije tudi Slovenci postavili zahtevo po svoji državi, "zedinjeni Sloveniji". Ker pojem Slovenije tedaj v Evropi še ni bil znan in niti Slovenci sami niso vedeli, kolikšen je njen geografski obseg, se je te pionirske naloge lotil pravnik, geograf in politik Peter Kozler.

Načrtno je začel zbirati zemljepisno, narodopisno in statistično gradivo, študiral je krajevna imena, ko pa so drugi načini odpovedali, se je pri ugotavljanju poteka narodnih meja ravnal po navzočnosti ali odsotnosti slovenskega bogoslužja.

Narodnostne meje, ki jih je s tem zarisal na zemljevid, so v primerjavi s sedanjimi mejami segale znatno globlje v Avstrijo, na jugu so zajele še vso Istro in del Kvarnerja, le na jugovzhodu so bile znotraj današnjih meja.

Kozlerjeva Slovenija je bila precej večja od današnje države, ki meri le 87 odstotkov ozemlja, prikazanega na njegovem zemljevidu. Ta bi moral iziti v začetku leta 1853, vendar so tehnični zapleti in politične razmere povzročili, da je zemljevid prišel v javnost šele leta 1861. V naslednjih desetih letih je doživel tri ponatise.



Sicer pa Peter Kozler ni bil le avtor prvega slovenskega zemljevida in narodni buditelj; bil je tudi soustanovitelj Pivovarne bratov Kozler (predhodnice današnje Pivovarne Union), Trboveljske premogokopne družbe, eden vodilnih bančnikov ter pospeševalec graditve železnic. Peter Kozler se je rodil na današnji dan leta 1824 v Kočah pri Kočevski Reki.

Leta 1543 se je rodil japonski slikar Kano Eitoku.

Leta 1710 je umrl francoski pisatelj in škof v Nimesu Esprit Flechier.

Leta 1740 se je rodil italijanski tiskar Giambattista Bodoni.

Leta 1826 se je rodil nemški pesnik Joseph Victor von Scheffel.

Leta 1866 se je rodil avstrijski skladatelj operet in valčkov, Johann Maria Eduard Strauss mlajši - kralj valčka. Najbolj znana skladba je Na lepi modri Donavi.

Leta 1877 se je rodila srbska pisateljica Isidora Sekulič. Umrla je leta 1958.

Leta 1903 se je rodil ameriški ventrilokvist Edgar Bergen.

Leta 1907 je umrl italijanski pesnik Giosue Carducci, ki je leta 1906 prejel Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 1926 se je rodil angleški filmski režiser John Richard Schlesinger.

Leta 1935 se je rodil ameriški pevec, glasbeni in televizijski producent ter kongresnik Sonny Bono.

Leta 1941 se je rodil severnokorejski voditelj Kim Džong Il. Severnokorejska uradna biografija navaja, da se je rodil v skrivnem taboru upornikov, ki jih vodil njegov oče. Omenjeni tabor naj bi bil v bližini korejske svete gore Paektu, najvišjega vrha na Korejskem polotoku. Legenda pravi, da so rojstvo spremljali strele, grmenje in lomljenje ledu na vrhu gore, nad katerim je v tistem trenutku nastala tudi dvojna mavrica (neuradno se je rodil v Sovjetski zvezi, kamor se je med 2. svetovno vojno zatekel njegov oče z drugimi korejskimi komunističnimi izgnanci, ko je Japonska okupirala Korejski polotok).

Leta 1955 se je v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon rodila ameriška igralka in model Margaux Hemingway. Bila je sestra igralke Mariel Hemingway in vnukinja slavnega pisatelja Ernesta Hemingwaya. Odraščala je na dedovi farmi v Ketchumu v ameriški zvezni državi Idaho.

Leta 1958 se je rodil ameriški pevec, pisec besedil in igralec Tracy Marrow, bolj znan kot Ice-T.

Leta 1959 se je rodil ameriški teniški igralec John McEnroe. V bogati karieri je dobil sedem turnirjev za grand slam. Trikrat je bil najboljši v Wimbledonu (1981, 1983 in 1984) in štirikrat na OP-ju ZDA (1979, 1980, 1981 in 1984). Leta 1977 se je prebil na veliko sceno, potem ko se je iz kvalifikacij prebil vse do polfinala Wimbledona. Leta 1979 je prvič zmagal na OP-ju ZDA, v treh nizih je odpravil rojaka Vitasa Gerulaitisa. Športno pot je končal leta 1992.

Leta 1960 je umrl slovenski slikar France Kralj.

Leta 1960 se je rodil angleški kitarist, član skupine Def Leppard, Pete Willis.

Leta 1961 se je rodil angleški glasbenik, član skupine Duran Duran, Andy Taylor.

Leta 1964 se je rodil brazilski nogometaš Bebeto. Kariero je začel leta 1983 pri brazilski Vitorii. Igral je še za Flamengo, Vasco da Gamo in Botafogo, potem pa se je preselil v Deportivo iz La Corune. Kariero je končal leta 2002.

Leta 1967 je umrl španski igralec Antonio Moreno.

Leta 1973 se je rodila avstralska atletinja Cathy Freeman. Je pripadnica avstralskih aboriginov, na igrah Commonwealtha leta 1994 je častni krog odtekla z zastavo aboriginov in z avstralsko zastavo. Med letoma 1995 in 2003 je bila ena najboljših tekačic na 400 metrov na svetu. Na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti je osvojila srebro, hitrejša je bila Francozinja Marie Jose Perec. Kariero je sklenila 15. julija 2003.

Leta 1977 je umrl mehiški pesnik Carlos Pellicer.

Leta 1979 se je rodil italijanski motociklist Valentino Rossi. V razredu do 125 ccm je debitiral 31. marca 1996 na VN Malezije, v sezoni 1997 pa je že postal svetovni prvak. Dve leti pozneje je bil najboljši v razredu do 250 ccm. Med letoma 2001 in 2003 je dobil skupni seštevek v kraljevskem razredu s Hondo, potem pa je prestopil v Yamaho in bil nepremagljiv še v sezonah 2004, 2005 in 2008.

Leta 1982 se je rodil ameriški raper in producent Lupe Fiasco

Leta 1983 se je rodila britanska manekenka Agyness Deyn.

Leta 1984 je za eno izmed največjih presenečenj na olimpijskih igrah v Sarajevu poskrbel smukač Bill Johnson, ki je zmagal v smuku. Postal je prvi ameriški olimpijski prvak v tej disciplini. Za 27 stotink je prehitel Švicarja Petra Muellerja, tretji je bil Avstrijec Anton Steiner.

Leta 1989 se je rodila ameriška igralka Elizabeth Olsen, mlajša sestra slavnih dvojčic Mary-Kate in Ashley.

Leta 1998 je Avstrijec Hermann Maier le tri dni po hudem padcu na smukaški tekmi zmagal na olimpijskem superveleslalomu v Naganu. Srebro sta si razdelila Švicar Didier Cuche in Avstrijec Hans Knauss. Med 47 tekmovalci je bil najboljši Slovenec Jernej Koblar na 18. mestu. Maier je v Naganu osvojil tudi zlato medaljo v veleslalomu.

Leta 2002 je Norvežan Ole Einar Björndalen postal prvi olimpijski zmagovalec v biatlonski zasledovalni preizkušnji. V Salt Lake Cityju je prednost iz šprinta še povečal in kljub dvema zgrešenima streloma za 40 sekund prehitel Francoza Raphaela Poireeja. Tretji je bil Nemec Ricco Gross. Tomas Globočnik je končal na 19. mestu.

Leta 2003 so Hokejisti Acronija Jesenic na povratnem srečanju polfinala Mednarodne lige po podaljšku premagali ZM Olimpijo s 5:1. Olimpija je na Jesenice prišla s prednostjo 4:1 iz prve tekme.

Leta 2005 je zaradi pljučnice umrla ameriška igralka Nicole DeHuff.

Leta 2005 po ratifikaciji s strani Rusije stopi v veljavo Kjotski protokol, mednarodni sporazum, ki skuša zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in petih ostalih toplogrednih plinov. Emisije držav, ki so sporazum ratificirale, predstavljajo 61 odstotkov globalnih emisij.

Leta 2006 je ameriška vojska iz prometa vzela še zadnjo mobilno vojaško kirurško bolnišnico ali, krajše, enoto MASH.

Leta 2007 je ženski slalom v Areju postregel z velikim presenečenjem. Prvega češkega zlata na svetovnih prvenstvih se je veselila Šarka Zahrobska. 23-letna smučarka iz Krkonošev je bila bronasta že na SP-ju v Bormiu leta 2005.

Leta 2008 je žirija Berlinala v nasprotju z vsemi pričakovanji glavno nagrado - zlatega medveda - podelila brazilskemu filmu Tropa de Elite, "kvazidokumentarnemu" filmu Joseja Padilhe, ki raziskuje korupcijo v elitnih oddelkih brazilske policije za boj proti preprodajalcem droge v favelah Ria de Janeira.

Leta 2013 je Lionel Messi zabil svoj 14. zaporedni gol v prvi diviziji in 300. gol v 365 tekmah, kolikor jih je odigral za Barcelono.

Leta 2013 je bil Anthony Carmona izvoljen za predsednika Trinidada in Tobaga.

Leta 2013 je bilo v bombardiranju tržnice v Hazari v Pakistanu ubitih 84 ljudi, še 190 pa je bilo ranjenih.

Leta 2013 si je zlatega medveda na berlinskem filmskem festivalu prislužil Pozitia copilului (Položaj otroka), romunska drama o oblastni materi, ki skuša s pomočjo svojega družbenega statusa rešiti sina pred zaporom. Največje presenečenje je bila nagrada za najboljšo moško vlogo - ta je šla v roke Nazifu Mujiču, brezposelnemu bosanskemu Romu, ki so ga morali kar nekaj časa prepričevati, naj zaigra samega sebe v filmu Danisa Tanovića o življenju na robu bosanske družbe Epizoda u životu berača željeza (Epizoda v življenju pobiralca železa).