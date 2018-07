Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pred Gruškovjem spet dolge kolone vozil. Foto: BoBo Na primorski avtocesti kolone vozil proti morju. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci Dodaj v

Gneča proti mejnim prehodom, proti Gruškovju je kolona dolga kar 7 kilometrov

V Istri svetujejo alternativne mejne prehode

14. julij 2018 ob 09:13,

zadnji poseg: 14. julij 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi začetka poletnih počitnic ponekod v Nemčiji, Švici in na Nizozemskem je na cestah povečan promet. Zastoji že nastajajo na podravski avtocesti proti MP-ju Gruškovje, na gorenjski avtocesti med Brnkom in Vodicami in na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Vrhniki.

Na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru je promet oviran na odstavnem pasu. Na podravski avtocesti med Draženci in Podlehnikom je kar 7-kilometrska kolona.

Promet je povečan tudi na cestah Ljubljana–Vrhnika, Šmarje–Dragonja, Sečovlje–MP Sečovlje in Rogatec–Dobovec. Zastoj je tudi v Avstriji pred prehodom Karavanke proti Sloveniji.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Starod, Gruškovje, Obrežje, Dobovec, Rogatec in Zgornji Leskovec. Na MP-ju Gruškovje se na izstop in vstop v državo čaka kar dve uri, prav tako na MP-ju Dobovec.

V Istri na alternativne mejne prehode

Ob povečanem prometu voznikom predlagajo uporabo alternativnih mejnih prehodov, predvsem za prehode v Istri in mejni prehod Gruškovje. Na prehodih z Avstrijo lahko daljše čakalne vrste nastanejo tudi zaradi povečanega nadzora avstrijske policije.

Voznikom priporočajo, naj se na pot odpravijo ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah. Pomagajo si lahko tudi s prometnim koledarjem.

Delovna zapora med Brnikom in Vodicami

Na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami bodo danes spreminjali delovno zaporo, promet bo oviran, prometnoinformacijski center opozarja na možnost zastojev.

Zaprte ceste zaradi prireditve Pivo in cvetje, zvečer tudi na Bledu

Zaradi prireditve Pivo in cvetje bodo do nedelje v Laškem zaprte ceste Celje–Šmarjeta in Laško–Breze–Šentjur. Zaradi nočnega teka okoli Blejskega jezera Nočna 10ka bo danes na Bledu zaprtih več cest. Med 21.50 in 23.20 bo zaprta cesta Bled–Bohinj od hotela Toplice do križišča na Pristavi, obvoza ne bo. Med 21. in 24. uro bo zaprtih tudi več lokalnih cest na Bledu.

V turistični sezoni velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 21. uro, na primorskih cestah pa med 8. in 22. uro.

Zaradi povečanega tovornega prometa bodo zastoji tudi v ponedeljek, so še napovedali na prometnoinformacijskem centru.

Infografika: Zadnja osvežitev ob 10.20



B. R., Al. Ma.