Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi začetka počitnic in turistične sezone pričakujte gost promet. Foto: BoBo Dodaj v

Zaradi počitnic in podaljšanega konca tedna gneča na cestah

Obremenjeni večji mejni prehodi s Hrvaško

23. junij 2018 ob 08:07,

zadnji poseg: 23. junij 2018 ob 09:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi začetka počitnic in podaljšanega konca tedna lahko pričakujemo gnečo na cestah, predvsem v smereh iz urbanih središč proti turističnim krajem. Za izstop iz države se tako na nekaterih mejnih prehodih že čaka slabo eno uro.

Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, na primorski avtocesti med Brezovico in cestninsko postajo Log proti Kopru ter na koncu podravske ceste, poroča prometnoinformacijski center.

Čakalne dobe na mejnih prehodih

Čakalne dobe za vstop v Hrvaško so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Metlika in Gruškovje. Za izstop iz Slovenije morajo vozniki na mejnem prehodu Gruškovje čakati 45 minut, pet minut manj pa na mejnem prehodu Metlika. Pol ure je čakalna doba na mejnem prehodu Sečovlje, na mejnih prehodih Sočerga in Dragonja pa 20 minut.

V petek so se začele poletne počitnice ne le za slovenske šolarje, ampak tudi za del nemških, zato v prometnoinformacijskem centru opozarjajo na veliko verjetnost gostega prometa z mogočimi zastoji tako v soboto dopoldne kot v ponedeljek popoldne, saj je vikend zaradi praznika podaljšan in ga bodo mnogi izkoristili za oddih na morju.

Začenja se poletna gneča na cestah

Pričakujejo, da bo promet povečan vsak konec tedna v času poletnih počitnic, predvsem od Avstije in Italije proti turističnim krajem in nazaj. Obremenjeni bodo tudi vsi večji mejni prehodi s Hrvaško, najbolj Gruškovje in mejni prehodi v Istri. Voznikom priporočajo, da na pot krenejo ponoči ali v zelo zgodnjih jutranjih urah, saj se bodo tako izognili največji gneči.

V času turistične sezone, ki se je pravkar začela, se spremeni tudi omejitev tovornega prometa in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton v Sloveniji. Do nedelje, 2. septembra, velja prepoved za omenjeno skupino vozil ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih od 8. do 21. ure.

A. K. K.