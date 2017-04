#MMCdebata: "Samo narod, ki ima dovolj otrok, ostane"

57. MMC-debata o politični krizi v Makedoniji

29. april 2017 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Na Balkanu se pripravlja Sirija številka 2," je bil le eden od številnih odzivov MMC-jevih bralcev na politično krizo v Makedoniji.

V Makedoniji že več mesecev vlada politična kriza. Makedonski parlament je ta teden za novega predsednika parlamenta imenoval Talata Džaferija, zaradi česar so v stavbo parlamenta vdrli protestniki.

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Poslanci socialdemokratov Zorana Zaeva in albanske manjšine so izvolili Albanca Džaferija iz Demokratične unije za integracijo (DUI). V stranki VMRO-DPMNE pod vodstvom Nikole Gruevskega so to označili za puč. Prav podporniki slednje so nato vdrli v zgrado parlamenta, vstop v glavno dvorano so jim preprečile varnostne službe. Sledil je vsesplošen pretep, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi.

Zaev: Četrtkovo nasilje poskus umora

Med poškodovanimi naj bi bilo tudi 22 policistov. Kot je poročal dopisnik Televizije Slovenija Boštjan Anžin, so lahko Makedonci v neposrednem prenosu gledali zasedanje parlamenta in nasilje, ki je izbruhnilo med novinarsko konferenco vodje opozicije Zaeva. Njega so potem kamere ujele okrvavljenega po obrazu. Zaev je na petkovi novinarski konferenci dejal, da je bilo četrtkovo nasilje v parlamentu poskus umora, načrtovanega v dogovoru s policijo. Napovedal je oblikovanje makedonske vlade, ki jo po njegovih besedah vsi težko pričakujejo. Odgovornost za nasilje je obenem pripisal vodji stranke VMRO-DPMNE Gruevskemu, dozdajšnjemu predsedniku parlamenta Trajku Veljanoskemu, Mitku Čavkovu z makedonskega notranjega ministrstva ter predsedniku države Gjorgeju Ivanovu. "Včeraj je bil preizkus za državljane in Makedonijo," je poudaril po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Džaferi: Razmere se bodo umirile

Džaferi, ki je bil izvoljen na mesto predsednika makedonskega parlamenta, je postal prvi Albanec na čelu sobranja. Protestniki so prepričani, da je to dokaz, da Zaev popušča Albancem in sprejema njihove zahteve oziroma tako imenovano Tiransko platformo, ki bi po mnenju nasprotnikov pomenila konec Makedonije. Med ranjenimi sta tudi Džaferi in vodja Zavezništva za Albance Zijadin Sela. Protestnike, ki so v parlamentu zajeli več ljudi – med njimi tudi novinarje –, so razgnale posebne policijske enote, ki so poslopje parlamenta evakuirale. Džaferi je poudaril, da bo četrtkovo nasilje zagotovo pustilo posledice, da pa se bodo razmere v Makedoniji naposled tudi umirile.

