12. januar 2017 ob 07:47

New York - MMC RTV SLO/STA

Direktor ameriškega urada za vladno etiko ZDA Walter Shaub je ostro kritiziral načrt Donalda Trumpa, ki je napovedal, da bosta vodenje njegovega imperija prevzela sinova.

Trump se bo odpovedal vodenju podjetja, prevzela pa ga bodo njegova sinova Eric in Donald mlajši ter glavni finančni direktor Allen Weisselberg, ki je pri podjetju še iz časov Trumpovega očeta Freda. Podjetje ne bo sklepalo novih mednarodnih poslov, bo pa poslovalo še naprej v ZDA. Trump in njegova odvetnica Sheri Dillon trdita, da se novoizvoljeni predsednik ZDA z otrokoma ne bo nikoli pogovarjal o poslovanju podjetja ter da se bo čez osem let vrnil in ju odpustil, če ne bosta dobro delala.

Izvršna direktorica Projekta za vladni nadzor Danielle Brian meni nasprotno: "Takšne meje delujejo med poslovneži, vendar ne v družini ... ta načrt mu ne onemogoča profitiranja s položajem, niti ne preprečuje oviranja njegovega dela v Beli hiši," je dejala. Tudi odziv direktorja urada za vladno etiko Walter Shaub je bil oster, po pisanju BBC-ja je dejal, da takšna odločitev Trumpa "ne ustreza standardom ameriških predsednikov zadnjih 40 let" in da se s predlaganim načrtom ne bi izognil konfliktu interesov.

Trump na primer najema poslopje, v katerem je njegov najnovejši hotel v Washingtonu od vlade, ki jo bo kmalu vodil, kar pomeni, da se bo prepiral sam s seboj glede višine najemnine. Njegovo podjetje dolguje več sto milijonov dolarjev tujim državam in podjetjem, kar prav tako povzroča skrbi. "Trumpova pot vodi v škandale in korupcijo," meni nekdanji pravnik za etična vprašanja pri predsedniku Baracku Obami Norm Eisen, ki je najglasnejši kritik načrta. Črno prihodnost napoveduje tudi predsednik organizacije Javni državljan Robert Weissman. "Novoizvoljeni predsednik Trump je padel na etičnem testu in Amerika bo trpela posledice," je sporočil.

Nekdanji predsedniki premoženje prenesli v sklad

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump pa trdi, da bo zlahka vodil tako ZDA kot svoje podjetje, vendar se bo žrtvoval in bo le predsednik. Prav tako trdi, da pravila proti konfliktu interesov ne veljajo za predsednike ZDA, in to kljub temu, da so se vsi njegovi predhodniki znebili premoženja oziroma ga dali v poseben sklad z neodvisnim upraviteljem, da se izognejo tudi senci dvoma. Jimmy Carter je na primer prodal svojo plantažo arašidov, Ronald Reagan pa dal vse svoje premoženje v poseben sklad.

Za Trumpa bi bila prodaja malce bolj zapletena, saj je vpleten v okrog 500 poslovnih interesov v 20 državah sveta. Njegova odvetnica Sheri Dillon je zagotovila, da prodaja ne pride v poštev, saj se lahko zgodi, da bo moral prodati pod ceno in to ne bi bilo pošteno, ker je podjetje gradil celo življenje.

Imenovanje nadzornikov za etična vprašanje

"Pri kandidatih za visoke vladne položaje je ponavadi pomembnejši patriotizem," je dejal direktor urada za vladno etiko Walter Shaub, ki ga je na položaj leta 2013 za pet let imenoval Barack Obama, v uradu pa je delal že pod Georgeom Bushem mlajšim. Pri tem je pohvalil nekatere kandidate za ministrske položaje, kot je Rex Tillerson, ki se je ločil od svojega premoženja za čas vodenja zunanjega ministrstva in meni, da bi moral Trump storiti enako, ne pa da ostaja solastnik sklada, ki je lastnik njegovega poslovnega premoženja. Opozoril je tudi, da je Trump odstopil od obljube, ki jo je dal novembra. Namreč da njegovo podjetje ne bo sklepalo več nobenih novih poslov.

Dillonova je glede tega dejala, da bodo imenovali nadzornika za etična vprašanja, ki bo posredoval, če bo pri novih poslih dišalo po konfliktu interesov oziroma služenju na račun Trumpovega položaja. Dobiček, ki ga bo zaslužil s hotelskimi sobami, ki jih najamejo predstavniki tujih vlad, pa bo Trump nakazal finančnemu ministrstvu ZDA.

Prodal za 40 milijonov dolarjev delnic

Trumpovo podjetje je sicer do zdaj odstopilo od številnih predvidenih poslov na primer v Argentini, Azerbajdžanu, Braziliji, Gruziji, Indiji in Savdski Arabiji. Trump je v času kampanje prodal za 40 milijonov dolarjev delnic. Poravnal je tožbo zaradi svoje prevarantske univerze, pred kratkim pa tudi popustil v pogajanjih s 500 zaposlenimi v hotelih v Las Vegasu in prestolnici pri novi kolektivni pogodbi, ki jim zagotavlja višje plače, pravico do pokojnine in zdravstvenega varstva. Za kritike to ni dovolj. "Brez popolne ločitve od konfliktov interesov Američani nikoli ne bodo vedeli, kje se konča Trumpovo podjetje in kje se začne Trumpova vlada," so sporočili demokratski senatorji Bob Casey, Elizabeth Warren in Tammy Baldwin.

K. Št.