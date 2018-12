Ljubljana bogatejša za prve sourdough pice pri nas

Pice obložene z inovativnimi dodatki

7. december 2018 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po črnih picah z ogljem in neapeljskih picah je zdaj čas za novo revolucijo na področju picopeke pri nas - sourdough pico.

Za to je zaslužen Gregor Božičnik, ki je v Fétiche Baru v četrtek premierno predstavil gourmet pice iz kislega kvasnega nastavka. Testo, ki ga je ekipa razvijala leto dni, 24 ur vzhaja na drožeh, nato ga spečejo, šele naknadno pa ga obložijo in nato razrežejo na trikotnike.

Po okušenem je treba povedati, da je zadeva izvrstna in dodelana, vključno z inovativnimi oblogami, pri katerih ne varčujejo z res prvovrstnimi surovinami. Testo je izvrstno, hrustljavo, pripravljajo pa ga v treh različicah (pšenični polnozrnati, koruzni s sončničnimi semeni in ječmenovi).

Vsa moka je biološko pridelana in mleta na kamen, za vzhajanje pa uporabljajo divji kvas oz. droži, zato ima testo hrustljavo drobljivo strukturo in je drugačno, kot ljudje pričakujejo pri picah. Še ena prednost sourdough testa, poleg teksture? Je lahko prebavljivo, zato vam pica ne obleži v želodcu.

Od burrate do mariniranih rakov

Na četrtkovi premieri so navdušile tudi obloge. Nekatere so bile klasike, kot je bila tista s kremasto burrato in paradižnikom San Marzano, pici na ječmenovem testu s pršutom San Daniele je družbo delala parmezanova pena, pico s kuhanim pršutom so združili s holandsko omako, pico na koruznem testu z inčuni pa z burrato, paradižniki, kaprami in baziliko.

Še v višjo prestavo so prestavili s pico "Ceviche" - na koruznem testu s sončničnimi semeni kraljuje surov, mariniran rak, ki mu družbo delajo okisan koromač, amarillo čilijevo olje in burrata, podobno ambiciozna je "Račka", kjer se na ječmenovem testu družijo natrgano račje meso v figovi omaki, solata iz rdečega zelja in fior di latte. Za veliki finale je poskrbela pica s tatarcem slovite wagyu govedine, pospremljena s kislim osočnikom.

Pica s pečatom michelinke

In kako je Božičnik, ki ima v lasti tudi sosednji Tokyo Piknik, prišel na zamisel tovrstnih pic? Vse skupaj se je začelo z obiskom picerije iTigli v Veroni, ki jo vodi z Michelinovo zvezdico nagrajeni chef Simone Padoan, tudi italijanski pizzaiolo leta.

"Pice sam nikoli nisem maral. Moj prvi lokal je bil Romeo, v katerem so nekdaj stregli prav pice. Ko sem ga prevzel, sem si rekel, da picerije nikoli ne bom imel. A kot se je izkazalo, se zarečenega kislega testa največ poje. Ko sem poskusil Padoanovo pico, sem vedel, da jo hočem pripeljati v Ljubljano, saj nam takšne ponudbe manjka," razlaga Božičnik.

Sledilo je leto dni razvijanja testa in koncepta, pri čemer je na pomoč priskočil tudi Padoan, ki je v Ljubljano poslal svojega svetovalca.

K. S.