Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Sladica, ki je primerna tudi za vegane. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jabolčna strjenka in sladke prestice

Veganska jed

19. februar 2017 ob 09:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za jabolčno strjenko: 500 g jabolk, sok ene limone, 1 dl mandljevega mleka, 50 g sladkorja v prahu, 1 vaniljev sladkor, 2 žlici agarja.

Sestavine za kremo iz indijskih oreščkov: 200 g indijskih oreščkov, 2 dl vode, sladkor v prahu

Sestavine za sladke prestice: listnato testo, sladkor v prahu, cimet po želji

Priprava jabolčne strjenke:

Jabolka olupimo, narežemo na tanke ploskve, pokapamo z limoninim sokom in jih dodamo v segreto posodo. Dodamo sladkor. Na blagem ognju ob stalnem mešanju jih kuhamo, da se dodobra zmehčajo. Posodo odstavimo. Dodamo mandljevo mleko in pretlačimo s paličnim mešalnikom. Ponovno pristavimo na ogenj in dodamo pektin. Kuhamo še toliko časa, kot je navedeno v navodilih za uporabo pektina. Strjenko prelijemo v posodice in jo ohladimo. V hladilniku naj stoji vsaj 2 uri.

Priprava kreme iz indijskih oreščkov:

Oreščke čez noč namočimo v dvojni količini vode. Vodo naslednji dan odlijemo, oreščke pretresemo v mešalnik, dodamo 0,5 dl vode in sladkor v prahu (sladkamo po okusu). Zmešamo v gladko zmes. Če je zmes pregosta, dodamo še malce vode, da dobimo smetanasto strukturo. Kremo postavimo v hladilnik za nekje 2 uri. Nato pa jo dodamo na strjenko.

Več receptov na:

Dobrojutro.rtvslo.si

.

Priprava sladkih prestic:

Listnato testo narežemo na 20 cm dolge in 3 cm široke trakove. Po sredini trakove pomažemo s sladkano vodo, ki ji po želji lahko dodamo malce cimeta. Trakove "zapremo" tako, da dobimo 1,5 cm širok in 20 cm dolg trak. Oblikujemo prestice. Pečemo jih 15 minut na 200°C oz. toliko časa, da dobijo lepo barvo. Ko se malce ohladijo jih posujemo s sladkorjem v prahu, ki mu po želji dodamo malo cimeta.

Sa. J., recept Jasmine Hrastovec in Teje Miklič, zmagovalnega para v kuharskem dvoboju (oddaja Dobro jutro)