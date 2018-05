Najboljši sommelier v Sloveniji je Martin Gruzovin iz Guerile

V Sloveniji imamo novega najboljšega poznavalca vinske kulture in svetovnih ter slovenskih vin - v Vili Vipolže v Goriških Brdih so namreč izbrali najboljšega sommelierja Slovenije.

Med sedmimi finalisti je zmagal Martin Gruzovin iz biodinamične vinske kleti Guerila s Planine nad Ajdovščino, ki bo za Slovenijo nastopil na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu prihodnje leto.

Gre za pomembno promocijo Slovenije kot vinske dežele na svetovnem zemljevidu.



V finalu državnega prvenstva sta poleg poznejšega prvaka nastopila še Valentin Bufolin in Nataša Kimovec, preostali polfinalni tekmovalci pa so bili še Blaž Draksler, Kole Kostadinov, Nik Ražman in Rok Ražman, je pojasnil predsednik Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije Ivan Peršolja.

Na državno tekmovanje so se lahko prijavili le kandidati, ki so uspešno opravili izobraževanje po predpisanih programih in opravljajo someljejsko delo. Letos je prvič, da niso tekmovali le moški. "Prav z veseljem moram povedat, da imamo eno tekmovalko. Tudi v svetovnem vrhuje kar nekaj žensk zelo vidnih," je povedal Ivan Peršolja, predsednik društva za razvoj vinske kulture Sommelier Slovenije.

In kako pravzaprav trenirajo najboljši poznavalci oziroma poznavalke vin? "Greš v naravo, vohaš rožice, sadje, vse - kar pride pod roke..., pa veliko vin," se namuzne Kimovčeva. Bufolin pa: "Ogromno je učenja. V bistvu večina časa se samo učiš, ker moraš poznati vina celotnega sveta."

Pisni in praktični del tekmovanja

V dopoldanskem tekmovalnem delu so udeleženci letošnjega državnega prvenstva najprej opravili zahtevno pisno preverjanje znanja, ki je v 72 vprašanjih zaobjelo znanja s področja vinogradništva, vinarstva in someljejske stroke.

Sledila sta opisna degustacija dveh vin in test spajanja vina in hrane, v praktičnem delu tekmovanja pa so morali pokazati veščine strežbe z dekantiranjem vina. Tekmovalci so se tako že v prvem delu tekmovanja seznanili z načinom preverjanja znanj, ki je programsko usklajen z zahtevami svetovnega združenja ASI in enoten za največja tovrstna tekmovanja, in si tako pridobili dragocene strokovne izkušnje.

Zanimanje za ta znanja se veča

Trije najboljši so se pred komisijo in obiskovalci znova predstavili v popoldanskem delu prireditve. Vsak je v samostojnem nastopu opravil degustacijo dveh slovenskih belih in dveh tujih rdečih vin ter prepoznavanje petih žganih pijač, popravek napak v vinskem listu, podal ustrezne predloge za spajanje hrane in vina ter prikazal dekantacijo in strežbo vina.

V društvu po besedah Peršolje z zadovoljstvom ugotavljajo, da se zanimanje za sommelierska znanja v zadnjih letih vidno veča. Pomemben prispevek k dvigovanju kulture uživanja vin v Sloveniji pomenijo tudi strokovna izobraževanja. V društvu so letos že uspešno izpeljali in končali tečaj prve in druge stopnje, potekajo pa že priprave na najzahtevnejši tečaj tretje stopnje, ki naj bi ga predvidoma izvedli jeseni.

Slovenski sommelierji so pomemben člen v svetovnem vinarstvu. Kot je povedal Davorin Škarabot iz Društva za razvoj pivske kulture Sommelier Slovenije, Slovenci že od leta 1995 sodelujemo v vseh komisijah na evropskih in svetovnih prvenstvih.

"Mislim, da po 25 letih, odkar je bilo ustanovljeno vaše Društvo Sommelier Slovenije, slovenski poznavalci vin prav nič ne zaostajate za tistimi, ki so vodilni v svetu," je za TV Slovenija povedal italijanski sommelier Mario Michelini.

Sommelierji so res najboljši promotorji naših vrhunskih vinskih kleti. "Za nas je to več kot poslanstvo, saj smo v dolgem časovnem obdobju bili primorani prvo poučit sommelierje v različnih državah, kaj sploh slovensko vino pomeni," pa pravi Valerija Simčič Kalan iz Vinske hiše Marjan Simčič.

