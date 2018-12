Kolač lahko postrežemo še topel. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Orehov kolač s čokolado

H kolaču se prileže kava ali kakav

11. december 2018 ob 12:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 20 dag orehovih jedrc, 8 dag sladkorja, 13 dag čokolade za kuhanje, 10 dag masla, pol žličke kave instant, 3 žlice mleka, 5 dag moke, 3 jajca, 1 žlička pecilnega praška, sol.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Orehova jedrca zmeljemo. Kavo zmešamo z mlekom. Čokolado nalomimo in skupaj z maslom zmehčamo v vodni kopeli.

Jajca in sladkor penasto umešamo. Dodamo presejano moko s pecilnim praškom in ščepcem soli ter orehe. Zmešamo. Med mešanjem postopno dodajamo še mlačno čokolado in maslo ter kavo.

Testo vlijemo v namaščen in pomokan pekač (premera 26 cm). Pečemo približno 30 minut. Potresemo s sladkorjem v prahu. Kolač lahko postrežemo še topel.