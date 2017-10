Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Okusna jesenska jed. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Piščančja bedra s kostanjevim nadevom, sladka repa in pire iz pese

Sezona okusnega kostanja

20. oktober 2017 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 piščančja bedra, 1 jajce, 20 dag kuhanega in olupljenega kostanja, muškatni orešček,2 stroka česna, olje, sol in poper, 30 dag rdeče pese, 30 dag krompirja, 12 dag masla, 1,5 dcl mleka, žlica sladkorja, žlica masti, žlica moke, 3 dcl jušne osnove, svež peteršilj, kumina v prahu.

Bedra zarežemo tako, da jim odstranimo spodnji del kosti in dobimo "žakeljček za nadev", nato jih posolimo in popopramo. Kuhane olupljene kostanje, jajce, muškatni orešček, česen, sol in poper zmiksamo v maso, ki jo nadevamo v notranjost beder. Odprtino zapremo z zobotrebcem, nato bedra naoljimo ter jih damo v ogreto pečico (220 °C) za 30 minut.

Repo olupimo in narežemo na kocke, nato sesekljamo česen.v kozico damo žlico svinjske masti, ki ji dodamo žlico sladkorja, da dobimo karamel. Karamelu dodamo repo in česen, vse skupaj nato malo popražimo. Dodamo kumino, sol in poper ter zalijemo z jušno osnovo. Posebej na maslu popražimo žlico moke, ki jo dodamo že kuhani repi, da se zgosti. Dodamo še svež peteršilj.



Peso in krompir olupimo in ju narežemo na kocke, vse skupaj skuhamo v slanem kropu. Ko sta kuhana, ju ocedimo, primešamo maslo, mleko, muškatni orešček ter po potrebi solimo, nato vse skupaj spiriramo.

P. B., recept Lojzeta Čopa (Dobro jutro)