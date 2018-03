Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Jajčevca vzdolžno prerežemo in polovice izdolbemo, vendar ob lupini pustimo vsaj 1,5 cm mesa. Foto: BoBo Dodaj v

Polnjeni jajčevci s puranom

Polnjene jajčevce lahko pripravimo na veliko načinov

7. marec 2018 ob 08:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 večja jajčevca, 30 dag puranjih prsi, 7 dag ješprenja, 1 čebula, 1 paprika, peteršilj, olivno olje, sol, poper.

Ješprenj namočimo. Skuhamo ga in odcedimo. Jajčevca vzdolžno prerežemo in polovice izdolbemo, vendar ob lupini pustimo vsaj 1,5 cm mesa.

Nasolimo in damo na cedilo s prerezano stranjo navzdol. Izdolbeno sredico narežemo in jo z nasekljano čebulo popražimo na olju. Dodamo nasekljano meso in narezano papriko. Pražimo toliko časa, da je meso lepo zapečeno.

Dodamo ješprenj, začinimo s soljo, poprom in peteršiljem. Nadevamo izdolbene polovice, jih zložimo na pekač in pokapamo z oljem. Postavimo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, in pečemo približno 20 minut.