Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Primorska jota. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Primorska jota

Jota malo drugače

7. januar 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 4 žlice suhega fižola ali 8 žlic kuhanega fižola; 2 žlici ješprenja; 4 krompirje; 15 strokov drobnega česna; 4 koščke suhega svinjskega fileja "ombola", sušenega na zraku; 30 dag kislega zelja; 10 dag kisle repe; košček lovorja; sol; oljčno olje.



Fižol, ješprenj in na majhne koščke narezano mesnino "ombolo" operemo, namočimo v hladni vodi in vsaj za 8 ur postavimo v hladilnik. Odcedimo in položimo v približno 1,5 l vode. Dodamo lovor, cel, olupljen krompir in kuhamo približno 3/4 ure.



Več receptov na dobrojutro.rtvslo.si

Zelje in repo narežemo na drobno, splaknemo in odcedimo. Stresemo v hladno kozico in dodamo malo olja, debelo narezan in v topli vodi opran česen, lovor in malo pocvremo. Prilijemo vroč fižol, ješprenj, meso in krompir z vodo vred. Po potrebi dodamo še malo vroče vode, da dobimo 1,5 litra jedi. Kuhamo še približno pol ure. Jed solimo, potlačimo z ročno tlačilko in čisto na koncu dodamo ostalo olje.

D. S., recept Emilije Pavlič (oddaja Dobro jutro)