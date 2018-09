Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Cmoke zabelimo s kruhovimi drobtinicami, prepraženimi na maslu. Po želji jih še posujemo s sladkorjem. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Slivovi (češpljevi) cmoki

Ideja za kosilo

7. september 2018 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 50 dag krompirja, 15 dag moke, 2 jajci, malo soli, 12 sliv (češpelj), 5 dag sladkorja, peščico kruhovih drobtinic, 10 dag masla.

Olupljen krompir skuhamo v slani vodi, ga odcedimo in dvakrat pretlačimo. Iz pretlačenega krompirja zamesimo testo. Krompirju dodamo moko, polovica količine naj bo ostra moka, druga polovica pa mehka, nato dodamo še olje, dva rumenjaka in en beljak. Testo dvakrat premesimo, do bodo cmoki čim bolj rahli!

Izkoščičeno češpljo (slivo) posujemo s sladkorjem in obdamo s primerno količino testa. Z dlanmi oblikujte kroglice. Cmoki kuhamo v slanem kropu približno deset minut. Ko se dvignejo na vrh, jih še malo pokuhamo. Cmoke zabelimo s kruhovimi drobtinicami, prepraženimi na maslu. Po želji jih še posujemo s sladkorjem.

Sa. J., recept Bernarda Bolčiča in Karmen Grk Česnik (oddaja Dobro jutro)