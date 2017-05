Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zanimiva kombinacija sestavin. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Brezglutenska kremna tortica z avokadom in jagodami

Veliko dela, a na koncu užitek

17. maj 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine za tortno podlago: 200 g mletih mandljev, 100 g mletih bučnih semen, 3 žlice stopljenega masla, 3 žlice medu ali sladkorja, sok in lupinica 1 limone, strok vanilije, 1 žlica kakava v prahu, 3 žlice marmelade za premaz.

Sestavine za kremo: 500 g pretlačene skute (veg.: 300g čez noč v vodi namočenih indijskih oreščkov), 2 dl sladke smetane (veg.: lahko kokosovo mleko), 2-3 zrele avokade, sok in lupinica 4 limet, med po okusu ali sladkor po želji, žlička drobno naribanega ingverja, 3 žličke stopljenega masla (veg.: lahko kokosovo), 20 g želatine v prahu (po želji), žlička ali dve metinega ekstrakta.



Sestavine za okras in nadev (po želji): sveže jagode, 100 g sladke smetane, 50 g kremnega sira, med ali sladkor po okusu, sok limone, trakovi lupinice limete, lističi mete.

V električnem mešalniku vse sestavine za podlogo dobro premešamo tako, da dobimo vlažno drobtinasto zmes. Tortni model obložimo s peki papirjem in z rokami zmes pritisnemo na dno. Premažemo z marmelado in postavimo v hladilnik.

Za kremo skuto in avokado z električnim mešalnikom premešamo v homogeno svilnato zmes. Dodamo vse ostale sestavine in na koncu še želatino v prahu. Sladimo po okusu.

Na tortno dno lahko položimo jagode in jih previdno (da jih ne odplavi) zalijemo s kremo iz avokada. Vse skupaj pustimo za nekaj ur v hladilniku oziroma najbolje čez noč. Lahko okrasimo s kremo, ki smo jo stepli iz sladke smetane in kremnega sira (z dodatkom limoninega soka in sladila) ter jagodami in lističi mete.

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)