Potrebujemo pet jabolk. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Jabolka s piškoti in smetano

Odišavimo s cimetom

6. november 2017 ob 14:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 dl smetane, sladkor, 15 dag mascarponeja, limona, 2 cl pomarančnega likerja, 15 dag otroških piškotov, 5 kiselkastih jabolk, cimet, mleti ingver, 2,5 dl belega vina, pomaranči.

Jabolka operemo in narežemo na krhlje. V kozici karameliziramo tri žlice sladkorja, dodamo pol žličke cimeta, jabolka, limonino lupinico in vino ter dušimo, da se jabolka zmehčajo.

Smetano in dve žlici sladkorja stepemo in zmešamo z mascarponejem. Pomaranči ožmemo in sok zmešamo s pomarančnim likerjem. Piškote kratko pomočimo v pomarančni sok in jih zlagamo v pravokotno posodo. Na vsako plast piškotov damo plast jabolk in plast smetane z mascarponejem. Ponavljamo, da porabimo vse sestavine.