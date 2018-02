Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Iz špinače lahko pripravimo tudi narastek. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Špinačni narastek s sirom

Potrebujemo špinačo, sir ...

2. februar 2018 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g zmrznjene ali 1 kg sveže listnate špinače, 50 g riža, 3 jajca, 2 stroka česna, sol, poper, drobnjak, kisla smetana, trši nariban sir.

Riž skuhamo v slani vodi. Dodamo drobnjak, sol, poper in strt česen. Počasi vmešamo odmrznjeno in ožeto špinačo. Če smo uporabili svežo, jo na grobo narežemo in malo popražimo na olju.

Na koncu dodamo razžvrkljana jajca in posujemo z ribanim sirom. Zmes damo v naoljen pekač in pečemo na 220 stopinjah Celzija od 20 do 25 minut. Preden postrežemo, po jedi razmažemo še malo kisle smetane.