Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ste za zelenjavno kosilo? Foto: BoBo Dodaj v

Grahova juha s špinačo

Potrebujemo liter zelenjavne jušne osnove

25. junij 2018 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag graha, 1 velik krompir, 1 čebula, 20 dag špinače, 4 žlice olivnega olja, 1 liter zelenjavne jušne osnove, sol.

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Čebulo nasekljamo in popražimo na olju. Dodamo krompir in grah, solimo in dušimo nekaj minut.

Prilijemo vročo juho, pokrijemo in kuhamo približno 25 minut. Odstavimo. Nekoliko ohlajeno pretlačimo ali zmeljemo s paličnim mešalnikom.

Postavimo nazaj nad ogenj, dodamo špinačo in kuhamo še slabih pet minut.