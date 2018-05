Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sladico postrežemo z lističi sveže mete. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Jagodne kremne blazinice s čokoladno pomako

Sveža sezonska poslastica

21. maj 2018 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Sestavine: nekaj okroglih pol riževega papirja za zavitke, nekaj žlic jagodnega preliva, 100 g čokolade z visokim deležem kakava, 2 žlici olivnega olja, malo vode.

Za kremo: 250 g mascarpone sira, 200 g kisle smetane, 2 žlici sladkorja v prahu, 1 utrjevalec smetane, sok ene limone.

Iz sestavin za kremo z mešalnikom zmešamo vse sestavine (dokler se ne začne gostiti, vsaj nekaj minut), vmes dodamo utrjevalec smetane. Shranimo v hladilniku.

Večjo posodo napolnimo s toplo vodo. Riževo polo namočimo za 30 sekund v vodi in jo položimo na vlažno površino deske. Kremo, ki smo jo dali v dresirno vrečko, nanesemo na sredino kroga v obliki kvadrata. V sredino kvadrata naložimo jagodni preliv in pazimo, da nam ne izreka. Zapognemo dva robova kroga in nato zvijemo zvitek kot za sarmo.

Nad paro stopimo čokolado, ki smo ji dali malo oljčnega olja in vode tako, da dobimo gost preliv.

Na krožnik serviramo po dva zavitka, prelijemo z jagodnim prelivom in ponudimo zraven malo tople čokolade kot omako. Okrasimo z lističi mete.

Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)