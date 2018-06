Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Pripravite sladek desert. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič Dodaj v

Karamelne marelice

Marelice med dušenjem mešamo

13. junij 2018 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg marelic, 15 dag sladkorja, 4 dag masla.

Marelice operemo, razpolovimo in razkoščičimo. Polovice narežemo na krhlje.

V kozici segrejemo maslo, dodamo sladkor (če so marelice zelo kisle, lahko količino sladkorja povečamo) in segrevamo naprej, da sladkor začne karamelizirati. Takrat v kozico stresemo marelice in dušimo še približno 10 minut. Ves čas mešamo.

Postrežemo toplo s sladoledom ali stepeno smetano.