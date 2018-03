Na Pogačarjevem trgu že diši - Odprta kuhna ponovno odprla vrata

Po Ljubljani še v štiri slovenska mesta

23. marec 2018 ob 10:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 10. uri je po zimskem spancu vrata ponovno odprla Odprta kuhna, priljubljena ljubljanska kulinarična tržnica, ki stopa v šesto sezono uspešnega delovanja.

Tudi letos ostajata lokacija in dan standardna - dišalo bo vsak petek na Pogačarjevem trgu, med ponudniki pa bodo tudi letos nekatere najbolješ slovenske restavracije in gostilne, kot so Hiša Franko, Atelje, JB in Grič.

"Na novo sezono smo se dobro pripravili in zimo posvetili bogatenju že tako izjemno pestre ponudbe. Pridružilo se nam je več kot 15 novih ponudnikov, še več poudarka pa načrtujemo na predstavitvi domače kulinarike," je povedal Lior Kochavy, ustanovitelj in direktor projekta.

"Bogastvo slovenskih gastronomskih regij me vedno znova osupne in navduši, zato ga z ekipo želimo predstaviti najširši javnosti, domači in tuji. A vsega, kar imamo v načrtu na tem področju, še ne moremo izdati, saj bomo to področje razvijali tudi med potekom sezone," je dejal pred današnjo otvoritvijo.

Poleg domačih dobrot bodo na Odprti kuhni tudi letos na voljo kulinarike z vseh koncev sveta, od Tajske do Egipta, od Indije do Irana.

"Naše osnovno vodilo ostaja kakovost, zato krepimo tudi sodelovanja z najboljšimi slovenskimi chefi," je poudarila Alma Kochavy, vodja projekta in dodala, da se sama zelo veseli tudi obogatene ponudbe butičnih slaščic in sladoleda.

Ob jedači tudi pijača

Jedačo bo seveda spremljala tudi ponudba vrhunskih slovenskih in tujih vin, penin, koktejlov in kraft piva ter drugih zanimivih napitkov, s katerimi bomo lahko že danes nazdravili pomladi.

Odprta kuhna bo spomladi in jeseni ob lepem vremenu odprta vsak petek od 10. do 21. ure, poleti pa do 22. ure. Vso hrano, ki se ne bo porabila, pa jo bodo organizatorji po koncu dneva namenili ljudem v stiski.

Odprta kuhna bo po otvoritvi v Ljubljani že v soboto, 31. marca, odprla tudi sezono gostovanj po Sloveniji in obiskala mestno tržnico v Celju, kjer se bo kulinarična karavana ustavila še 19. maja, 9. junija, 15. septembra in 20. oktobra.

Aprila bodo na svoj račun prišli na Primorskem, kjer bo Odprta kuhna gostovala na dveh lokacijah. V Kopru na Carpacciovem trgu 21. aprila, 16. junija, 1. septembra in 13. oktobra, na Bevkovem trgu v Novi Gorici pa 25. aprila, 23. maja, 20. junija in 5. septembra. Nova lokacija v letošnjem rednem programu je Ptuj, kamor se Odprta kuhna po lanski uspešni premieri vrača 12. maja, 28. julija in 8. septembra.

K. S.