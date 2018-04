Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Palačinke postrežemo s smetano. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Palačinke s suhim sadjem in lešniki

Po želji dodamo drugo nasekljano suho sadje ali oreške

22. april 2018 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 8 palačink, žlička masla, 10 dag lešnikov, 5 dag suhih marelic, 5 dag suhih datljev, 3 dag sladkorja, 1 dl ruma, 2 dl smetane za stepanje, pol žličke posušene limonine lupinice.

Lešnike, marelice in datlje nasekljamo. V oplasteni ponvi razpustimo maslo in na šibkem ognju pražimo lešnike, marelice, datlje, limonino lupinico in sladkor. Ko sladkor karamelizira, prilijemo rum in zmešamo.

Odstavimo, namažemo palačinke in jih zvijemo. Obložimo jih s stepeno smetano in takoj postrežemo.

Po želji nadevu dodamo še drugo nasekljano suho sadje ali oreške (fige, orehe, kokosovo moko ...).