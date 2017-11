Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bi vam teknil? Foto: Dobro jutro Dodaj v

Piščančji golaž Tikka masala

Ne pozabimo na grški jogurt

16. november 2017 ob 08:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 čebule, 1 kg piščančjega fileja, 6 strokov česna, 1 sladki krompir, 4 jušne žlice grškega jogurta, začimbna mešanica Tikka masala.

Na zlatorumeno prepražimo čebulo in dodamo na drobno narezan česen. V piščanca vsaj pol ure prej vtremo mešanico Piščančja Tikka masala. Meso vmešamo med čebulo in česen in pražimo toliko časa, dokler ni meso popečeno iz vseh strani.

Zalijemo z vročo vodo in kuhamo toliko časa, dokler ni meso na otip lepo mehko. Zgostimo s sladkim krompirjem. Po potrebi dosolimo in popopramo.

Pred serviranjem dodamo še grški jogurt.

A. P. J., Boštjan Palčič (oddaja Dobro jutro)