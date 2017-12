TEDxLjubljana: Ideje, vredne rasti - od zdravstvenih reform do nanoturizma

Poudarki 11 govornikov z novimi svežimi in alternativnimi idejami je na osmem velikem decembrskem TEDxLjublajna dogodku je do zadnjega sedeža razprodalo Gallusovo dvorano Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vsakoletni veliki TEDxLjubljana dogodek, ki je že četrto leto napolnil Gallusovo dvorano Cankarjevega doma je pomagalo organizirati veliko število prostovoljcev. Foto: Anže Graberljšek Najprej mora obstajati ideja, nato naj se prične realizacija. Foto: Anže Graberljšek Boštjan Mlakar, predsednik slovenskega združenja za estetsko medicino in kirurgijo ter strokovni vodja projekta “Pamet v roke, kondom na glavo”. Rad se pošali, da je specialist za tabu področja v medicini, pred katerimi večina javnosti velikokrat zamiži. Ta področja so proktologija, estetika, spolno prenosljive bolezni in druga. Foto: Anže Graberljšek Menite, da ste dovolj finančno pismeni? Se prebijate iz meseca v mesec že leta in leta? Kaj pa vaše ideje, da spremnite najprej misli, nato pa dejanja v povezavi s financami? Foto: Anže Graberljšek Dajate prednost razumu ali intuiciji? Kdo ima prav? Po mnenju nevrolingvistikov bo to težka borba. Foto: Anže Graberljšek Kako združiti posel in zasebno življenje? In šee no vprašanje: kako pri vsem tem združiti še žensko in moško energijo? Foto: Anže Graberljšek Gaja Prestor - pevka, ki igra tudi violo, klavir in kitaro. S svojim glasom je lepo popestrila nastope govornikov. Foto: Anže Graberljšek Katja Zgoznik: "Na pogled sem kot moški, a v resnici sem ženska. A veste, kje imam še vedno največ težav? na javnih straniščih! Ampak, grem raje na moškega, se vsaj gneči izognem, če ne že čudnim pogledom!" Foto: Anže Graberljšek Erik Božič: "Ne boste verjeli, kako fantastičen sladoled se lahko izdela iz olupkov rdeče pese?" Foto: Anže Graberljšek Valentina Horvat Kokalj in njen psiček Fjord, s katerim se sprašujeta, kdaj bodo v Sloveniji terapevtski psi lahko na voljo tudi na zdravstveno napotnico. Foto: Anže Graberljšek Aljoša Dekleva se je spraševal, kdaj bomo postali bolj inovativni gostje in raziskovalci tujih dežel. Foto: Anže Graberljšek Vasilisa Sazonov, zdravnica, ki je bila precej kritična do slovenskega zdravstvenega sostema. Podala je pa tudi nekaj zelo koristnih rešitev. Foto: Anže Graberljšek Rok Rozman: "Ne bom več hokejist, jaz grem veslat! In še nekaj: vsako leto preveslamo 36 dni od Slovenije do Albanije. Mi že vemo, kje so, kej ne rabijo biti in kej bi morali biti jezovi, pa jih ni!". Foto: Anže Graberljšek Dodaj v

TEDxLjubljana: Ideje, vredne rasti - od zdravstvenih reform do nanoturizma

TEXLjubljana popolnoma razprodal Gallusovo dvorano

5. december 2017 ob 20:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ne čakajte na druge, vzemite stvar v svoje roke in poskrbite, da boste ob vsem tem še uživali", so bile poslednje besede zadnjega govornika, Roka Rozmana na velikem že osmem dogodku TEDxLjubljana v popolnoma razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Kdor je kadar koli spremljal vsaj en TEDxLjubljana dogodek, lahko prikima, da so prav vsi govorniki izurjeni v podajanju idej, med katerimi najdemo tudi tiste bolj "tabu" in tiste že uveljavljene, večkrat slišane teme, a še vedno ne preveč pogosto uporabljene v praksi. Na letošnjem velikem decembrskem dogodku smo slišali veliko novih, drznih in drugačnih govorcev in govornikov. Njihova prednost je resnična poglobitev v določene tematike, težave in njihove rešitve, morebitna slabost pa ta, da so to konec koncev le (samo še ene) ideje. Dodelane sicer, a jim še manjka popolna uresničitev. Do njihove realizacije je še vedno potrebno veliko časa, določena ekipa sodelavcev, znanje in predvsem podpora.

TEDxLjubljana nesebično deli ideje in nasvete

Vsi tisti, ki ste zamudili nakup vstopnice popolnoma razprodane Gallusove dvorane, ste si dogodek kljub temu lahko ogledali preko družabnih omrežij. Filozofija po kateri posega TEDxLjubljana, je namreč nesebično podajati informacije in nove ideje čim širšemu krogu ljudi. Letos smo lahko slišali 11 govornikov, 11 tematik, novih priložnosti in začetkov oz. nadaljevanj ter zasnovanih problematik, o katerih bi se v prihodnosti moralo še in še govoriti in predvsem praktično premikati njihove meje.

Kako dobro pozante "svojo tazadnjo?"

Boštjan Mlakar, zdravnik, kirurg in docent na Medicinski fakulteti v Ljubljani in v Mariboru je pričel govorništvo kot prvi nastopajoči in ves njegov nastop se je vrtel okrog skrbi za naš anus. Kako bistvenega pomena je, da si vso telo, vključno z anusom, preglejujemo: "Veste, kaj je najbolj zastrašujoče? Da pride pacient k meni, ko sploh več ne more hoditi, odvajati blata, vse ga boli. In ko mu pregledam anus, zatipam ogromen tumor, ki je zagtovo potreboval 10 let, da se je razširil do te oblike. To se dandanes nikakor ne bi smelo dogajati, ker če kdaj, pa smo ja toliko napredovali, da pregled "tazadnje" ne bi smel biti takšen tabu. A očitno je še vedno." Temu lahko prikimamo, kajti ko je priznani zdravnik govoril o lubrikantu, s katerim si namažemo prst pred samopregledom, ni manjkalo pomenljivo-sramežljivega smeha v dvorani. Tovrstno sramežljivo hihitanje se je še stopnjevalo, ko je zdravnik za "tabu" področja prišel na tematiko analnih spolnih odnosov in na dejstvo, kako je pregled dojk do določene meje postala stalnica in ne več takšen "bavbav", ostali deli telesa, predvsem črevesje, moška spolovila in anus pa so še vedno velik "greh". Kot da ne bi bili deli človeškega telesa. To kaže na stopnjo družbo - sramežljivost, neznanje, naivnost, neiskrenost, konec koncev pa pluvanje v lastno skledo.

Oder je nato zavzel Matjaž Štamulak, avtor več kot 35 strokovnih člankov na temo osebnih financ in ustanovitelj Inštituta za neodvisnost – zasebnega zavoda, ki skrbi za izobraževanje in osveščanje na področju finančne, energetske, miselne in prehranske samooskrbe. Matjaž nam je razodel statistiko, ki jo marsikdo pozna (le 5 odstotkov ljudi ima v rokah ves svetovni kapital). Izvedeli smo še, da smo kot Slovenci precej finančno nepismeni, ne znamo dovolj preudarno vlagati denarja, če sploh kaj privarčujemo ter da smo tudi precej naivni. In finančno neodvisen človek je tudi nesamostojen v načinu razmišljanja in celotnem aspektu svojega delovanja. Če imamo dokončano fakulteto, smo bolj ali manj več kot 15 let preživeli kot del šolskega sistema, a tam nas finančne pismenosti ne naučijo, ker to ni interes države. Ravno tukaj pa se pokaže, kako je kdo samoiniciativen, trmast v pozitivnem smislu in tudi drzen ter iznajdljiv. Slovenska praksa je namreč še vedno kupovati stvari, ki jih ne potrebujemo, z denarjem, ki ni naš (krediti, lizingi, ...). Rešitev? Prične se s hvaležnostjo, nadaljuje z mislimi, finančno izobrazbo, spoznavanjem svojih talentov, kontrolo nad denarjem in kasneje delitev pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Sistem naj kroži, denar naj kroži, pomoč naj kroži.

Sledil je Grega Repovš, profesor na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer poučuje kognitivno psihologijo in kognitivno nevroznanost. Grega se je razgovoril o pomembnosti razuma na eni strani in intuicije na drugi strani. Oboje je za naš obstoj in delovanje pomembno, odvisno od smiselnosti dogodka. Velikokrat se nam namreč lahko zgodi, da razumsko delovanje predelamo do potankosti, pa še vedno nam intuicija govori drugače. Preprosto obstaja, čeprav je ne znamo razumsko opredeliti in dokazati. Mnogim se zdi to popolnoma nesprejemljivo, intuitivnih ljudi ne cenijo, češ, da "bluzijo" in so "neznanstveni". Grega zato zagovarja splet vedno novih in novih dogodkov, s katerimi pridobivamo nova orodja, pomembna tako za naš razum kot intuicijo. Bolj ko si upamo v neznano in spontano, večje in bolj pogosto bodo na delu nepredvidljive miselne povezave, s tem pa tudi večji izzivi in izkušnje. Spoznavali bomo delovanje možganov na lastni koži in samo to vodi do pravih samospoznanj in raziskovanj.



Poslovna in zasebna partnerja Ksenija Špiler Božič in Andrej Božič sta nam na odru zakrila svojo zasebno in poslovno pot, ki je bila več kot pestra. Andrej je, kot v večini razmerij, skrbel za svojo kariero, same odnose pa je potiskal stran, zato ni čudno, da je tudi njuna družina ob določenem trenutku, pristala na preizkušnji. Ko se Ksenija nekega dne ni strinjala, da se družina zaradi njegovega dela ne preseli v Prago, je Andrej dojel. Sam sebi je priznal, da razmišlja hitro in površno, potrebno je pa tudi spoštovati tiste, ki razmišljajo bolj počasi in temeljitelje. Tako sta skupaj ugotovila, kako je potrebno delovati kot družina, kot posameznik in kot par. To je v teoriji mnogim precej jasno, v praksi pa ne ravno, kajti, če bi bilo drugače, ne bi bilo toliko ločitev. Andrej se je iz vsega tega naučil in misle želel podati anprej: "Če se ljudje v neki organizaciji čutijo spoštovane, potem so odnosi boljši. In če so odnosi boljši, je storilnost boljša, Poviša se tudi solidarnost in napredek se sam po sebi ojača".

Po premoru, je sledilo še pet govornikov. Ena izmed njih je bila Katja Zgoznik, ki pa sicer na prvi pogled izgleda kot moški. In o tem je tudi tekla beseda. Katja se namreč nikoli ni počutila kot ženska. Veliko prej kot moški, ujeta v fizično telo ženske. Zato odločitev o odstranitvi dojk, ni bila težka, prav tako ne odločitev o hormonski terapiji, ki ji vedno bolj pomaga "biti moški". Bilo je nakaj kar težavnih let, ko se je iskala, predvsem pa iskala potrditve drugih, z leti pa je ugotovila, da želi biti predvsem srečna v svoji koži, vsi ostali, ki se ji želijo priključiti v življenje, pa bodo ali ne bodo tega storili v vsakem primeru. Odgovorila je tudi na pet zelo pogostih vprašanj, ki jo kar naprej spremljajo. Pravi da še vedno, mnogi ne razumejo, da se ti ne odločiš biti lezbijka ali gej. Enostavno to si, tako čutiš že od nekdaj. Trenutno se Katja tudi ne počuti, ne kot moški, ne kot ženska, ampak želi biti predvsem ona, edinstvena. Glavni njen moto je bil osredotočanje ljudi na neobsojanje in da ni vedno vse samo črno ali belo, ampak obstaja mnogo nians.

Prisluhnili smo tudi trmastemu kuharju Eriku Božiču, ki trenutno živi in dela v Monaku, je pa velik zagovornik trajnostnega in ekološkega pristopa v restavracijah, kar pomeni, da se ne meče preveč oz. kolikor je le mogoče malo hrane stran. Je zagovornik ideje, da se tudi olupki rdeče pese lahko izvrstno uporabijo v kulinariki, prav tako pa ostali deli zelenjave, ki jo po navadi mečemo stran. Še premalo se namreč zavedamo, da je hrana energija, delo, okolje, ogromno segmentov vsebuje, na katere sploh ne pomislimo.

Valentina Horvat Kokalj nas je vse v dvorani raznežila s svojo zgodbo o terapevtskih psih, za katere se je že prijel opis "kosmati dohtarčki". Kot smo lahko slišali, je okrog tega še veliko neznanega in kljub temu, da so tovrstna skrokovna terapevstka dela zelo cenjena in imajo fantastične rezultate, veiko ljudi v to še vedno ne verjeme in samo čas bo potreben, kdaj bi se tovrstne terapije lahko tako prijele zdravstvenega sistema, da bi lahko uradno prejeli terapijo s psom na napotnico. Da se uredi tovrstna zakonodaja bo verjetno potrebno še veliko pogajanj in vztrajnosti, kar se Valentini zdi sicer optimistična ideja, le da se pri nas razvija prepočasi.

Kaj pa nanoturizem? In zakaj bi sploh bili še turisti, če smo pa lahko popotniki, raziskovalci ali gostje, je mnenja Aljoša Dekleva, mednarodno priznani arhitekt, ki zadnje čase vzbuja veliko odprtih vprašanj na temo nanoturizma, prav povsod po svetu, predvsem pa v Evropi. Nanoturizem je v bistvu vsak turizem, ki ni naravnan masovno, temveč ustavrjen s strategijo in unikatno ponudbo. Takšno zgodbo o posebnem turizmu je vseboval na primer projekt "Nosim tebe, nosiš mene." Študentje so na temo pečin ustvarili različne fotografije, razglednice in skolpture, ki so bile izjemno odzivne. To pa seveda ni edinstven primer, teh je lahko še več, predvsem zato, ker ideje naj ne bi smele imeti ovir.

Veliko pozornosti je požela tudi zdravnica Vasilisa Sazonov, ki je bila precej kritična do slovenskega zdravstvenega sistema. Povedala je, da je nastal po drugi svetovni vojni in se zelo malo spreminja. Po eni strani imamo premalo strokovnega zdravstnega osebja, po drugi pa ne naredimo nič, da bi ga imeli več. Ni prav nobene ustrezne strategije in težave na tem področju rešujemo preveč po majhnih žličkah, pa še to prepočasi. Vasilisa je tudi mnenja, da kljub temu, da obstaja zasebno in javno zdravstvo, bi morali med seboj bolj sodelovati. Za primer dobre prakse je navedla zdravstveni sistem v Belgiji, Švedski in Izraelu. Slovenija z njimi sicer sodeluje preko raziskovalnih projektov, to pa je bolj ali manj vse. Še vedno je namreč veliko preveč skrivnostno, kako zdravstveni sistem pravzaprav deluje in tudi denar se ne razporeja v dobrobit državljanom, ki konec koncev drago plačujejo zdravstveni sistem od katerega bi morali biti ustrezno upravičeni in to na višjem nivoju. Vasilisa je mnenja, da je premalo dolgoročne strategije in premalo medsebojne komunikacije ter premalo natančnega poročanja s strani medijev, kaj se pravzaprav dogaja v slovenskem zdravstvenem sistemu.

Zadnji govornik, ki nas je tudi najbolj nasmejal je bil Rok Rozman. Velik ljubitelj divjih voda, bivši hokejist in veslač, po izobrazbi pa biolog. Strasten v vsem, česar koli se loti, tudi v govorništvu ni slab, saj, kot rečeno, ga je Gallusova dvorana ob zaključku pospremila v zaodrje s stoječimi ovacijami. Mnogi nismo vedeli, koliko jezov je dejansko v Sloveniji. Razen 21 velikih elektrarn, ki resnično služijo svojemu namenu, imamo še okrog 500 manjših, ki proizvajajo manj kot en odstotek elektrike in praktično nimajo smisla. Še kako resna tematika, ki pa ji ne posvečamo skoraj nič pozornosti, saj gre za področje, ki redkokoga zares zanima. Rok je sicer velik entuziast vsakoletne veslaške Balkan Rivers Tour, kjer se zberejo zagreti naravovarstveni veslači in veslajo v kosu 36 dni (od Slovenije do Albanije). Gre za največjo direktno akcijo za zaščito divjih rek v Evropi, za kar je Rok is svojo ekipo prejel tudi posebno nagrado - zlato veslo.

Skratka, ideje, vredne rasti, pravi naslov za zadnji letošnji TEDxLjubljana dogodek, kajti najprej mora ideja sploh obstajati, da lahko zraste in se realizira.

Tanja Mojzer, besedilo, foto: Anže Graberljšek